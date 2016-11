Cosmetici a 5 stelle: la beauty routine diventa luxury

Siamo abituate a scegliere i prodotti di bellezza in base all’inci, alle caratteristiche della nostra pelle, alla fragranza e soprattutto in base al rapporto qualità/prezzo.

Del resto spesso prodotti che acquistiamo per pochi euro al supermercato si rivelano dei veri e propri alleati contro le imperfezioni, eppure spesso abbiamo bisogno di più.

Vuoi per un obiettivo che abbiamo raggiunto dopo tanto impegno, vuoi per migliorare il nostro umore in un periodo decisamente nero o semplicemente perchè vogliamo regalarci una super coccola, ma può capitare di volere di più e di non accontentarsi di semplici prodotti di bellezza e pretendere invece una coccola lussuosa.

In questi casi non ci resta che ricorrere a quelli che io amo definire cosmetici a 5 stelle, ossia prodotti beauty che possono essere considerati dei veri e propri gioielli di bellezza e di certo non solo per il prezzo.

Personalmente ho provato 2 creme viso davvero top che consiglio di provare anche a voi se ancora non l’avete fatto perchè vi assicuro che ogni singola goccia di questi prodotti vale il prezzo speso!!!

The Moisturizing Gel Cream de La Mer: si tratta di un gel ultra leggero che rinfresca istantaneamente la pelle perfetta quindi in caso di temperature elevate o umidità.

Crema viso InfiniteAloe Gold Anti-Anging Formula: è il primo prodotto per il trattamento della pelle ad aver impiegato l’aloe vera in forma di nano particelle per aportare i maggiori vantaggi ai livelli cutanei più profondi garantendo risultati reali contro i segni dell’invecchiamento!

Sul mio blog ho pubblicato una recensione dettagliata di tutti i prodotti InfiniteAloe, se ti va di leggerla clicca QUI