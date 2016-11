Come capire di quale antiage hai bisogno alla tua età

Riconsiderate l’idea di scegliere una crema antirughe in base alla vostra età. È piuttosto lo stato di benessere della pelle che vi occorrerà guardare.

«La pelle è lo specchio della nostra salute psicofisica e gran parte del suo benessere è frutto dell’equilibrio determinato dallo stile di vita. Per averla il più possibile sana, luminosa e senza troppi segni del tempo è bene ricordare che sono due gli elementi imprescindibili: la pulizia attenta e l’idratazione costante», sottolinea la dermatologa Clara Rigo.

«La cosa fondamentale, a 30, 40 o 50 anni, è capire con un’analisi dermatologica accurata com’è la propria epidermide. Potrebbe risultare grassa oppure secca, normale o dermatitica, acneica o con capillari fragili. Più che di necessità specifiche a seconda dell’età, quindi, è corretto dire che esistono necessità specifiche a seconda dello stato della propria pelle», precisa l’esperta.

Solo una volta individuata la predisposizione naturale – che determina anche condizioni cutanee ben precise – si potrà individuare il trattamento più idoneo, indipendentemente dall’età anagrafica.

«Non per nulla, ci sono donne che a 50 anni hanno la pelle grassa come a 20 anni, e quarantenni che richiedono trattamenti per pelli molto mature», aggiunge Rigo.

«In generale, può capitare infatti che a 40 anni la pelle ceda più del dovuto a causa di stress psicologici, alimentazione sbagliata, cattive abitudini e che vi sia la necessità di intervenire addirittura con cure specifiche per ultracinquantenni. Di contro, dopo la menopausa, non è sempre detto che la pelle si disidrati e compaiano le rughe. L’epidermide può subire, piuttosto, un cedimento strutturale e richiedere un’azione profondamente ristrutturante».

Indipendentemente dallo stato effettivo della pelle, la menopausa può segnare a tutti gli effetti una svolta sul fronte delle cure di bellezza. I cambiamenti ormonali fisiologici richiedono infatti un’attenzione inevitabile alla pelle e al suo processo di invecchiamento.

A questo proposito i Laboratori Lierac hanno formulato Arkéskin, un nuovo trattamento globale sostitutivo per contrastare appositamente i segni dell’invecchiamento cutaneo in menopausa. Il suo punto di forza? Un concentrato sostitutivo “Hormone-Like“, frutto di studi specifici eseguiti in collaborazione con l’Unità di Ricerca Fondamentale sulle Regolazioni Endocrine (CNRS).

Obiettivo: ripristinare le 3 cellule fondamentali della pelle (cheratinociti, fibroblasti, melanociti) e agevola un ritorno allo stato cutaneo di pre-menopausa. Il risultato dei test eseguiti hanno riportato, nelle donne sottoposte, un colorito uniforme nell’83% dei casi, un +43% di idratazione dopo 1 ora di trattamento e +23% dopo 3 ore, nonché uno stato della pelle migliorato in generale dell’80%.