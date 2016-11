Caro Babbo Natale, ecco una lista dei desideri da cui puoi attingere per i regali. Una wishlist per le beauty addicted con i prodotti che non possono assolutamente mancare nella routine quotidiana.

Partendo dalla base, perché non regalare qualcosa che ci permetta di prenderci cura della nostra pelle in maniera approfondita? Se state pensando ad un pacchetto di sedute per la pulizia del viso dall’estetista, siete fuori strada. Con le nuove tecnologie è possibile fare tutto da sole e regalarsi un momento di coccole quotidiano. Tutto questo grazie alla sauna domestica: un trattamento che permette di avere una pelle liscia e pulita, rimuove anche il trucco in pochi minuti e potete farlo comodamente sedute sul vostro divano. Non è fantastico? In commercio ce ne sono di tantissimi marchi e prezzi, da Joycare a Panasonic e Imetec.

Dopo aver reso la pelle super liscia ed idratata è il momento del make up. Una buona crema permette alla nostra pelle di rimanere sana e di proteggersi dagli agenti esterni. In commercio sono presenti creme di ogni genere e formulazione, adatte a qualsiasi tipo di pelle e necessità. Le preferite del momento sono due. Quelle di Valmont, delicate e fresche sulla cute e dal packaging prezioso. E quelle di Noraskin, un marchio da poco scoperto che mi ha già fatto perdere la testa. Con una consistenza del prodotto mai provata prima e con effetti quasi miracolosi. Insomma, anche in questo caso il mercato ci offre una vasta scelta e la ricerca per la crema perfetta potrebbe rivelarsi anche divertente, un po’ meno forse se questa spetta solo al caro Babbo Natale. Vi consiglio quindi di lasciargli un post-it con le vostre indicazioni, non potrà sbagliare

Se poi quest’anno si sente particolarmente generoso, non può non farci trovare sotto l’albero le due novità di casa Panasonic. La nuova Spazzola Detergente XC10 3-in-1 con micro-schiuma che regala alla pelle del viso una detersione delicata rendendola più liscia e luminosa. Anche in questo caso di spazzole detergenti in commercio ne trovate diverse per composizione ed obiettivi. Una discriminante è certamente il prezzo e il confort. Io ho trovato l’effetto sulla pelle profondo ed efficace e la schiuma molto piacevole!

L’altra novità, di cui non potrete più fare a meno, è l’Attivatore Viso XT20 con micro-correnti 3-in-1 progettato per integrare l’azione dei prodotti dedicati alla cura del viso per un effetto anti-age. Un prodotto unico nel suo genere, capace di rendere la nostra beauty routine piacevole ed efficace. Infatti ha un’azione sia purificante -il calore del dispositivo apre i pori-permettendo ad una corrente alternata di estrarre facilmente il sebo e le impurità della pelle in profondità. Sia idratante attraverso un effetto freddo sulla pelle -accresce infatti l’effetto dei prodotti per la cura del viso-permettendo il rilascio di una maggiore quantità di principi attivi idratanti.

E anche per quest’anno la wish list è stata stilata e le indicazioni a Babbo Natale sono state date, ha solo l’imbarazzo della scelta. All’interno prodotti per ogni tasca e necessità e si sente molto generoso può anche farci trovare tutto sotto l’albero, la sorpresa sarebbe sicuramente molto gradita!

La vostra Eleo