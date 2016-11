Questo autunno ha portato tante tendenze e novità, quindi voglio condividere con voi i prodotti che più mi sono piaciuti, il mese scorso vi ho mostrato i miei smalti top (qui trovate l’articolo) e tra quelli di Layla ho dimenticato di inserirne alcuni della linea NOLamp che mi stanno accompagnando in questa stagione fredda.

Il mio preferito in assoluto del periodo, che non avevo incluso nel post precedente perché mi sono dimenticata, è il numero 12 della linea Softouch sempre del brand Layla Cosmetics (con loro avevo anche fatto l’extension alle ciglia, ricordate il mio articolo di questa estate?) che è un nero opaco meraviglioso e di super effetto! Per quanto riguarda gli smalti direi che avete l’imbarazzo della scelta visto quanti me ne sono piaciuti. Tra gli altri preferiti ci sono prodotti di make-up e di skin-care.

Per quanto riguarda il make-up mi sto trovando benissimo con il fondotinta di Diego Dalla Palma e la cipria, questa combo rende la pelle perfetta, liscia e levigata senza fare l’effetto mascherone e dura da mattina a sera. Come blush ho scelto quello della nuova collezione autunnale di Sothys Italia, di cui trovate la review sul mio blog ed anche un bellissimo give-away, per terminare la base un po’ di contouring con la palettina di P2 Cosmetics ed il nuovo bronzer di Physician Formula che ha un profumo esotico buonissimo! Come pennelli in questo periodo sto utilizzando quelli di UBU che oltre ad essere super carini, con le setole sintetiche fucsia, sono perfetti sia per i prodotti in polvere che in crema e si puliscono facilmente.

Per completare il make-up trucco occhi con la palette di NYX che contiene ombretti opachi e shimmer dai toni autunnali e come prodotti sopracciglia continuano ad essere i miei preferiti quelli di Benefit, il primer Browvo!, la matita Goof Proof ed il gel fissante Gimme Brow di cui vi ho già parlato su ShoesBagsAndCakes.com Non bisogna dimenticare il mascara: per me il top è il Sumptuous Knockout di Estèe Lauder. Per le labbra è bene utilizzare un primer che le idrati e le prepari a far durare il rossetto più a lungo, il mio preferito del periodo è quello di Kiko, che abbino ai nuovi Lipstick di PURObio Cosmetics (qui trovate gli swatches). I miei colori preferiti sono senza dubbio il numero 3 ed il 5, perfetti per questo autunno.

Come prodotti di skincare la mia maschera preferita è quella purificante di Caudalie, come crema corpo la Sleepy di Lush perché ha una profumazione super rilassante e per i capelli questa crema styling di Screen da utilizzare in combo con la spazzola Tangle Teezer (questa è la versione portatile in limited edition di Hello Kitty). Per un sorriso perfetto e denti bianchissimi il mio segreto è il nuovo dentifricio di Merci Handy, sempre dello stesso brand il mio “mai senza” è il gel igienizzante mani che vedete spesso nelle mie foto Instagram!

Good Riddance.

F.

INSTAGRAM: @federicadamasco