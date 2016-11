Nei mesi invernali, aria fredda, vento e sbalzi di temperature mettono la nostra pelle a dura prova. Il risultato? Screpolature, sensazione di pelle che ‘tira’ e rossori diffusi sul volto. Come proteggersi e prevenire il problema?



Il primo step è coprirsi bene. Compratevi delle belle sciarpone – perfettamente in linea con il trend fashion dell’inverno 2016 che le vuole in lana colorata e oversize – per far sì che il volto non venga a contatto direttamente con gli agenti del freddo; la pelle, infatti, specialmente se delicata, va protetta tanto dai raggi del sole, quanto dalle basse temperature.

Ma se coprirsi è spesso un bisogno o semplice buonsenso, ci sono altre contromisure, meno automatiche, che faremmo meglio a inserire nelle nostre abitudini.

Ecco quali:

- Idratazione a go go. La pelle si screpola quando è secca e il freddo non aiuta. La parola d’ordine è idratazione, sia esterna, che interna. Quindi, è bene bere tanta tanta acqua e utilizzare creme viso idratanti naturali e delicate, in modo che non aggrediscano la pelle e la lascino respirare. Potete ad esempio provare il burro di karité, un vero portento di nutrimento. Crema Idratante Intensiva di Naturaverde Bio lo abbina a estratti di camomilla e a un attivo fiore all’occhiello, la bava di lumaca, contenuta in una concentrazione del 10%. Oltre a garantire l’idratazione e la protezione ideale anche delle pelli più delicate, questa crema ha efficacia elasticizzante, illuminante, anti-ossidante e se abbinata al Siero Viso Rigenerante Intensivo di Naturaverde Bio, anch’esso al 10% di bava di lumaca pura e con aggiunta di acido ialuronico e aloe vera gel bio, diventa un vero e proprio trattamento urto rigenerante, perfetto per i cali di temperature.

- No al freddo (ma anche al caldo!). Evitare di esporsi direttamente al freddo non è sufficiente; è bene, infatti, stare alla larga anche dal calore eccessivo, che secca ugualmente la pelle causando le screpolature. Per non incorrere in sbalzi di temperatura, non stiamo troppo vicino a stufe e caminetti, usiamo umidificatori per i caloriferi ed evitiamo di fare docce bollenti.

- Scrub salvavita. Una buona idea è esfoliare ciclicamente la pelle del viso con uno scrub, ma senza esagerare (due o tre volte a settimana al massimo). Se eliminerete la pelle morta, il rischio screpolature sarà decisamente minore.

- Sonno dolce sonno. Spesso sottovalutato, un sonno rigenerante è il miglior regalo che possiamo fare alla nostra pelle. La riparazione cellulare trova campo fertile mentre si dorme poiché nelle ore notturne incrementa il suo operato. Non rinunciate mai alle famigerate 7/8 ore di sonno giornaliere: non solo per la pelle, ma anche per il vostro benessere generale.

- Evviva gli antiossidanti. Sul fronte alimentazione la scelta migliore che possiamo compiere è assicurarci il giusto apporto alimenti antiossidanti. Gli antiossidanti, infatti, sono il top per mantenere la pelle nel suo stato ottimale, grazie all’alto contenuto di vitamine A ed E. Optate, ad esempio, per frutta rossa, legumi e cereali integrali. E da bere? Tè verde come se piovesse!