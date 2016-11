Perché (a letto) una cinquantenne è meglio?

Se quello che Gail Sheehy, l’autrice di Sex and the Seasoned Woman è vero e cioè che: «Tra i 50 e i 65 anni, si raggiunge il climax della vita adulta… per le donne, si passa dal dare piacere all’essere padrone della situazione», gli uomini che vogliono provare l’ebrezza di un’avventura sensuale devono considerare di alzare l’età delle loro partner.

Sarà per questo che donne come Jodie Foster e Meg Ryan, che il 19 novembre compiono rispettivamente 54 e 55 anni e alle quali aguriamo buon compleanno, sono più sexy che mai. Ma anche chic cougur come Sarah Jessica Parker, che a 51 anni detiene ancora il primato di icona di stile e lancia la sua capsule collezione di scarpe con Net-à-Porter, continua a incantare.

Che le cinquantenni lo facciano meglio, ci viene detto in tutti i modi. Ma perché, è legittimo chiedersi? Considerando che siamo una generazione di late bloomers, cioè arriviamo a raggiungere gli obiettivi prefissati nella vita, sentimentali, familiari, sociali e lavorativi con 10 anni di ritardo i cinquanta sono i nuovi quaranta, quando si raggiunge il cosiddetto prime time, ovvero il picco sessuale. E una serie di circostanze favorevoli che si concentrano in questa fase della vita aiutano a trovare una spiegazione sul perché il futuro per chi ancora non è arrivata al mezzo secolo è roseo.

NON HA PREOCCUPAZIONI

-La cinquantenne non ha la mente affollata da impegni come i bambini, il lavoro, la gestione del quotidiano. È risolta, con le dovute eccezioni, ha una routine collaudata e ha più tempo a disposizione per abbandonarsi e per sperimentare.

È UNA GIVER

-Non cerca disperatamente il piacere, è più attenta a dare piacere e a concentrarsi sul suo lui, che diventa il centro delle sue attenzioni.

NON HA PRESSIONI

– La fretta non è più il motore della sua vita, non ha figli a cui badare e il tempo che ha disposizione è tutto per sé e per il suo partner. Ha quell’indipendenza mentale e economica che le mancava da ventenne e questo le permette di essere più spontanea, sicura di sé e di mettersi in gioco.

È SICURA DI SÉ

– Non è confusa, sa quello che vuole grazie ai suoi anni di esperienza, non solo in questo ambito della vita, ma in tutto, la sua cosiddetta stagionatura è decisamente un plus in termini di creatività e fantasia nell’approccio.

LA FERTILITA NON È UN PROBLEMA

– Non vuole un figlio, a meno che non si chiami Janet Jackson che è rimasta incinta del primo a 50 anni, i figli li ha già avuti e per lei il sesso non è collegato alla procreazione, l’incontro non deve portare al risultato, ma al puro piacere fisico.

È SEXY

– Si sente a suo agio nella sua pelle, in tutti i sensi, perché accetta il passaggio del tempo e grazie alla cura personale sa di poterlo vivere al meglio mantenendosi sexy per sé e per gli altri. La sua pelle è esponenzialmente più setosa e morbida di quella di una trentenne, che magari per la fretta dimentica di applicare l’idratante ogni giorno. Sa che la costanza ripaga. Usa cosmetici ad hoc per la sua età, come gli skincare della linea Premium di Lierac dalle texture voluttuosa e le formule antiage globale, che contrastano rilassamento, perdita di densità, rughe e macchie con attivi ad alta concentrazione, l’8,5% del complesso Premium Cellular e il 5% di acido ialuronico tra gli altri.

Insomma cougar è meglio e lo sanno bene le nuove generazioni, soprattutto le ragazze, che le hanno elette a loro modello aspirazionale in fatto di stile, che impazziscono per i look delle loro icone over fifty sul red carpet.