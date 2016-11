Come sarebbe la tua pelle in assenza di gravità?

La gravità influenza l’espressione del nostro viso e Shiseido pone una sfida contro la gravità.

Sdraiati a testa in giù di fronte ad uno specchio. Osserva la pelle e i contorni del viso, cosa noti?Rughe di espressione e segni del tempo scompaiono.

Per non lasciarci a testa in giù, i laboratoria Shiseido hanno formulato Bio-Perfomance LiftDynamic, un’innovativa linea di prodotti, specifica per contrastare l’invecchiamento. BIO-PERFORMANCE LiftDynamic è composta da siero (Bio-Performance LiftDynamic Serum), crema (Bio-Performance LiftDynamic Cream) e contorno occhi (Bio-Performance LiftDynamic Eye Treatment), da applicare sul viso con una tecnica “effetto lifting”.