Recentemente le ho viste spuntare sui blog, su Instagram ed anche sul bancone della mia farmacista di fiducia, di cosa sto parlando? Delle creme gold, ovvero di creme viso che contengono all’interno dell’oro a 24 carati.

Sono creme frutto della ricerca cosmetica più avanzata e sono nate come prodotti di lusso, data l’alta quantità di oro all’interno. Ultimamente se ne trovano in commercio anche di più economiche e dalle proprietà simili. Ma funzionano davvero?

L’oro è utilizzato anche in chirurgia estetica per la sua capacità di stimolare la produzione delle fibre elastiche, detto in poche e semplici parole per combattere e prevenire le antiestetiche rughe. Le premesse e le promesse sembrano buone, anche se si tratta comunque di un prodotto cosmetico e non di un intervento miracoloso.

Oltre all’azione antirughe queste gold creme sono note anche per le loro proprietà illuminanti. Queste creme contengono all’interno dell’oro colloidale, che quindi oltre a levigare la pelle e ridonarle elasticità, laddove ce ne sia bisogno, vanno anche a rigenerare le cellule ed a donare luminosità all’incarnato.

Voi le avete mai provate? Io devo dire che sono molto tentata e pensavo di provarle per aggiornare la mia beauty routine autunnale.