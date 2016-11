Occhi stanchi: parliamo della sindrome da computer

Alzi la mano chi tra di noi non è sempre con gli occhi davanti al pc o con lo smartphone tra una chat e un’app: gli occhi stanchi sono la diretta conseguenza di queste cattive abitudini. Il lavoro e anche la vita 2.0 non ci permettono di staccare troppo lo sguardo dallo schermo: eppure è bene farlo, anche a piccole dosi, per allontanare la cosiddetta sindrome da pc, e avere degli occhi più riposati senza traccia di bruciore e rossori.

Cos’è la CVS?

La diffusione della connessione a banda larga, dei computer e degli smartphone ha cambiato radicalmente buona parte del mondo del lavoro. Siamo diventati un popolo molto sedentario che si muove con velocità attraverso i social network e i pc. Un gruppo di ricercatori della Nigeria e della Botswana ha pubblicato uno studio, ripreso anche dal N.Y. Times, in cui si afferma che circa 70 milioni di persone sono affette da Computer Vision Syndrome. Ci sentiamo meno soli! Quali i sintomi di questa sindrome? Occhi stanchi, arrossati e con prurito. La CVS non riguarda solo gli occhi e la vista affaticata ma anche la postura: siamo sempre seduti, in genere in posizioni non corrette: ecco che oltre agli occhi stanchi siamo soggetti a mal di schiena frequenti.

E lo smartphone?

Il telefonino, che sostituisce il computer la mattina appena svegli o anche alla sera, può comportare qualche fastidio alla vista e alla postura. Anche con un tablet o con un telefonino intelligente arrivano gli stessi fastidi, menzionati come occhi stanchi e il mal di collo. Non dobbiamo smettere improvvisamente di utilizzare gli strumenti che rendono la vita più facile, solo è bene adottare qualche buona regola e ogni tanto guardare il cielo fuori dalla finestra.

Buone abitudini e ginnastica da scrivania

Alzarsi dalla scrivania ogni 30 minuti e fare una piccola passeggiata (anche da un piano all’altro dell’ufficio) è molto importante per evitare di avere male alla schiena e occhi stanchi. Tra le accortezze c’è sia quella di stare seduti a circa 50 cm dallo schermo che di essere dotati di appoggi ergonomici per il polso che muove il mouse. Mentre si è alla scrivania si può distogliere lo sguardo dallo schermo, anche del telefono, e fissare per qualche istante un punto in lontananza per “allungare” la vista. Si possono far roteare gli occhi per mantenere allenati i muscoli orbitali. Quando la stanchezza si fa sentire con prepotenza, appoggiamo la testa sullo schienale della sedia e mettiamo i palmi delle mani sugli occhi chiusi per qualche minuto: un momento di relax prezioso. Immancabile è il collirio, delicato e alla camomilla dal potere rilassante.

In commercio, esistono anche prodotti di ultima generazione specifici per il trattamento di un contorno occhi particolarmente affaticato. Fra questi, la novità è Dioptifatigue, un gel balsamo formulato dai Laboratori Lierac, ispirato all’oculoplastica. Il suo atout? Distende, decongestiona e dona luminosità allo sguardo, correggendo i segni della fatica. Merito di un concentrato energizzante lenitivo a base di doppio acido ialuronico, estratto di rusco e caffeina pura, Vitamina C.

Dai test di autovalutazione effettuati, all’applicazione di Dioptifatigue è stata riscontrata una sensazione di fatica attenuata del 76% dei casi e un effetto distensivo istantaneo del 79%. Percentuali altrettanto significative anche dopo 7 giorni di trattamento: contorno occhi disteso dell’81% e irregolarità del contorno occhi attenuate del 72%.