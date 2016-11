Bava di lumaca: i benefici

In principio fu Katie Holmes a essere la fan hollywoodiana N°1 della bava di lumaca. Da lì la curiosità di molte persone su questo elisir 100% naturale dalle proprietà idratanti, cicatrizzanti e antibatteriche e dal suo effetto lifting. NaturaVerde Bio inserisce questo ingrediente nella sua Crema idratante Intensiva, adatta a chi ha la pelle secca e sensibile e arricchita con estratti bio di camomilla e burro di karitè. Un vero trattamento di bellezza per chi brama luminosità e protezione sul viso.

Ma la bava di lumaca, a chi è realmente indicata e quali sono gli effettivi benefici? Lo abbiamo chiesto a Marzia Baldi – Medico chirurgo e responsabile del servizio di dermatologia presso Humanitas Gavezzini di Bergamo.

Quali sono le principali proprietà?

«Le secrezioni che contiene la bava di lumaca sono un mix di proteine, antiossidanti, e acido ialuronico. Quest’ultimo, per il suo grande peso molecolare, richiama acqua in superficie e idrata lo strato corneo della pelle».

A quale tipo di pelle fa bene?

«Soprattutto a chi ha la pelle secca e disidratata, con rugosità sottili. La bava di lumaca è un potentissimo mix di proteine, antiossidanti e acido ialuronico».

Bava di lumaca + camomilla + burro di karitè: quale è il vantaggio di utilizzare questi tre ingredienti insieme?

«La camomilla è un anti-infiammatorio lenitivo. Il burro di karitè una sostanza idratante e antiossidante, dovuta principalmente al contenuto di vitamine A, E, D. L’applicazione del burro di karitè sulla pelle consente di mantenere il suo colorito naturale e sano, di idratarla e di nutrirla oltre a proteggerla dagli agenti esterni, come i raggi solari, il vento e il freddo, per via delle sue proprietà filmanti e filtranti».

Quale è il plus in più della bava di lumaca?

«La sua azione antibatterica e idratante, adatta sia per il viso che per il corpo. Inoltre è indicata da assumere anche come sciroppo per la tosse, proprio perché elimina i batteri e fluidifica le secrezioni».