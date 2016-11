Segreti di bellezza: i più efficaci se hai solo 10 minuti

A volte truccarsi o applicare una maschera di bellezza lampo alla mattina non è un vezzo femminile, ma una vera e propria necessità. Ma, poiché noi donne siamo anche un po’ pretenziose, esigiamo prodotti che abbiano due caratteristiche fondamentali: devono essere smart ed express. Ovvero, intelligenti per agire sui nostri bisogni in modo mirato, e che lo facciano in poco tempo. Per Millennials, business women e mamme tutto fare l’ora X per avere un po’ di gratificazione in mezzo a tante frustrazioni scatta dopo 10 minuti.

Il problema che accomuna tutte? La stanchezza. E lo sapevate che fa venire le rughe? Secondo una ricerca effettuata dai laboratori Clarins su 32 donne di età compresa tra i 35 e i 51 anni, la pelle è il riflesso dello stato d’animo: contrarietà, nervosismi e tensioni, legati a ritmi di vita intensi, lasciano il segno sul viso, già dopo una settimana. I dati evidenziano, ad esempio, +17,9% di rughe sulla fronte, +28,7% di rughe interoculari o glabellari e +29,4% di rughe del contorno occhi.

Un unico responsabile: lo stress. Da eliminare con gesti beauty che rilassano, mettono il buon umore e rendono più belle. Il tutto in 10 minuti. Nella gallery trovate i più efficaci.