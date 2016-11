Maschere viso in tessuto per una pelle da star

Qual’è ultimamente uno dei trend più in voga in ambito di rituali di bellezza? L’argomento del momento sono le maschere viso in tessuto, un prodotto che ha decisamente avuto un bum nell’ultimo periodo e rivoluzionato la nostra skincare routine negli ultimi mesi.

Queste maschere possono essere in cotone o a base di una sostanza in gel e la loro caratteristica comune è quella di essere impregnate di lozioni o sieri in grado di donare alla pelle un aspetto immediatamente più luminoso e fresco. Entrambe sono di certo migliori rispetto a quelle classiche in crema, innanzitutto perché è possibile tenerle in posa quanto più tempo vogliamo e toglierle solo una volta che si asciugano, senza doverle risciacquare come le precedenti; e in secondo luogo il risultato finale è di gran lunga superiore ad altre maschere, garantendo una pelle luminosa, morbida e idratata..in pratica quasi nuova!

Tra l’altro questo tipo di trattamento è perfetto in questo periodo per far fronte ai primi freddi, in quanto la pelle risente molto dei cambi di stagione tendendo a diventare secca, spenta e disidratata.

Uno dei primi parametri da considerare quando si sceglie una maschera di questo tipo è: capire che tipo di pelle abbiamo e soddisfarne quindi le rispettive esigenze, per esempio in caso di pelle molto secca e/o matura, un’ottima maschera idratante in tessuto è quella dell’Iroha. Quest’ultima è a base di olio di argan, di cui conosciamo bene le proprietà super idratanti e benefiche per la pelle e Q10, ovvero un coenzima importantissimo a livello cellulare in grado di combattere i radicali liberi responsabili dell’invecchiamento cutaneo.

Nel caso di pelle impura ricca di punti neri, brufoli sotto pelle e con tendenza a lucidarsi durante la giornata, un’ottima maschera dall’effetto opacizzante e che combatte le imperfezioni è quella al thé verde di Sephora.

Un’altra maschera davvero fantastica, adatta alle pelli normali ma anche a quelle secche, è la Pure Retinol Intensive Revitalizing Mask della linea Benefiance di Shiseido. Si tratta di un trattamento a base di retinolo puro in grado di prevenire e attenuare rapidamente le rughe e il rilassamento cutaneo. Ha una consistenza fresca e gradevole e la sua efficacia è assolutamente garantita.

Il secondo parametro da considerare è di sicuro il rapporto qualità prezzo. In base alla mia esperienza tra quelle più care e meno, la differenza che ho notato è davvero minima; poi chiaramente in base alle proprie esigenze ho riportato tre esempi di maschere in tessuto davvero ottime che in ogni caso vi doneranno una pelle da vera star!

Provare per credere!