Come eliminare il doppio mento

Se anche voi avete iniziato a fare un po’ troppo spesso lo zoom alle vostre foto a conferma di un sospetto doppio mento, è giunto il momento di correre ai ripari.

Il doppio mento è – purtroppo – uno tra gli inestetismi più diffusi e colpisce sia donne in chiaro sovrappeso che donne magre o di media costituzione. Se nel primo caso la causa è legata all’accumulo di grasso e la soluzione più efficace è perdere peso, negli altri è necessario trovare un’altra via.

Innanzitutto è bene sapere che il doppio mento può avere diverse cause: il rilassamento del muscolo sotto la mandibola, un’alimentazione scorretta o troppo ricca di sale, una postura sbagliata e, ancora, una scarsa idratazione. Ecco come passare al contrattacco:

Il primo step è concentrarsi sulla dieta:

- Ricordate di bere molta acqua per rimanere idratati: tenete a portata di mano una bottiglietta in ogni momento della giornata, in modo da essere invogliate a bere di più.

- Salate il meno possibile. Il sale è il primo responsabile della ritenzione idrica, quindi usatelo poco e solo quando strettamente necessario.

– Evitate drink alcolici. L’alcol ha l’effetto di provocare gonfiore, eliminarlo o almeno limitarlo gioverà al sottomento, all’addome e alla salute in generale.

– Mangiate alimenti ricchi di fibre e sali minerali. Frutta e soprattutto verdura sono indispensabili nella dieta di chi vuole apparire in forma e mantenere una pelle elastica e luminosa.

Il secondo step è rendere quotidiana una routine di veloci e semplici esercizi per restituire tono alla zona interessata:

– Tirate le estremità della bocca verso il basso come se doveste sorridere al contrario e mantenete la posizione per qualche secondo. Ripetete 10-15 volte.

– Partendo da posizione supina, alzate la testa fino a toccare il vostro petto con il mento e mantenete la posizione per qualche secondo. Ripetete 10-20 volte.

– Ruotate la testa verso destra e tracciate quindici circonferenze sul vostro palato usando la lingua e mantenendo la bocca chiusa. Una volta terminato, ripetete ruotando la testa nella direzione opposta.

– Recitate le cinque vocali lentamente ed esagerando i movimenti della bocca, come se doveste masticare. Se sentite il sottomento tirare, significa che siete sulla buona strada. Ripetete 10 volte.

– Cercate di mantenere una postura a mento alto, come se foste delle eleganti aristocratiche: impedirà ai tessuti di rilassarsi e perdere tono.