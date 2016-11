La “sensibilità” è di famiglia?

Il dizionario la descrive come una “capacità” ed è senz’altro un valore saper percepire gli stimoli con una certa reattività, sia quelli fisici che quelli emotivi. Il problema della sensibilità è che, sui sensi quanto sui sentimenti, porta a farsi influenzare lasciando dei segni e, se nel secondo caso cancellarli è più complicato, sulla pelle i sintomi di una pelle sensibile sono facilmente identificabili. E il modo di arginarli c’è.

“Per pelle sensibile si intende la condizione in cui la pelle del viso pizzica, brucia, si arrossa e si screpola come risposta ‘esagerata’ a stimoli fisici, per esempio il clima, o chimici, per esempio farmaci e cosmetici”, spiega Reginetta Trenti, Responsabile Marketing Scientifico di BioNike. Una condizione determinata da fattori genetici e non solo: “Sembra confermato il carattere ereditario tuttavia la pelle, soprattutto quella molto chiara e tendenzialmente secca, può diventare sensibile negli anni in modo indipendente dai geni”.

Le cause? “Vita frenetica, stress, alimentazione poco equilibrata, fumo, alcool, inquinamento, esposizione al sole non protetta, utilizzo di cosmetici non adatti, ma anche il ‘non utilizzo’ di cosmetici. Inoltre in alcuni casi la pelle è sensibile solo temporaneamente in relazione alla stagione, all’età, a problematiche dermatologiche o a trattamenti dermoestetici superficiali come il laser”, continua Reginetta Trenti.

Per capire il grado di sensibilità della propria pelle si deve guardare il punto-spia del viso: “Le pieghe naso-labiali sono considerate la parte più sensibile. I segnali da valutare sono il pizzicore, il bruciore e la sensazione di ‘pelle che tira’ che si avverte dopo l’applicazione di un certo prodotto, l’esposizione al sole o una giornata al freddo, provocando pelle secca, arrossamenti e screpolature”. A questo tipo di pelli ha pensato BioNike con i suoi prodotti senza profumo, senza glutine, senza conservanti e Nickel-tested, a prova delle pelli più sensibili (sfoglia alcuni prodotti cult del brand nella gallery).