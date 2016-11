Secondo una recente indagine, una persona su due soffre di ‘stanchezza ricorrente’. Stress, vita frenetica, insonnia, alimentazione sbagliata, squilibri ormonali… A risentirne – ahinoi – è anche la pelle, che perde luminosità, idratazione ed elasticità.

Quando il colorito si fa spento, è bene che scatti il campanello d’allarme: cosa dobbiamo correggere nella nostra vita? Come prenderci cura della nostra pelle? La risposta è: abbiamo bisogno di un’ondata di energia!

A livello epidermico, una soluzione efficace è l’infusione di complessi vitaminici a effetto super rigenerante.

Stiamo parlando di mesoterapia. I Laboratoires Lierac sono stati pionieri nell’utilizzare questa tecnica che consiste nell’iniettare direttamente negli strati superficiali della pelle un cocktail di sostanze nutritive rivitalizzanti: vitamine, minerali, oligoelementi e acido ialuronico per stimolare i meccanismi biologici cutanei. In questo modo, si contrasta il problema dall’interno e la pelle affaticata e stremata subisce un immediato processo di ‘restauro’.

Una grande novità, oggi, è il lancio di due prodotti – sempre a firma Lierac – che ripropongono questo meccanismo: il siero e la crema Mésolift, infatti, racchiudono lo stesso complesso di sostanze nutritive e acido ialuronico utilizzato in mesoterapia.

Il grande vantaggio di questo approccio è che restituiamo alla pelle tutto ciò di cui ha bisogno per tornare sana, bella e giovane: vitamine, minerali e oligoelementi.

In particolare, la pelle necessita di Vitamina A per recuperare elasticità e idratazione, Vitamina C per attivare la sintesi di collagene e uniformare il colorito, Vitamina E per evitare lo stress ossidativo, Vitamina B5 per rigenerare i tessuti, B6 per regolare il sebo, e poi ancora calcio e magnesio che sono potenti anti radicali liberi e acido ialuronico ad alto peso molecolare che rimpolpa il viso.

L’approccio mesoterapico in vista dei freddi dell’inverno è davvero un toccasana. Potenziatene i risultati aiutandovi con l’alimentazione e prediligendo frutta e verdura di stagione, per un booster di ricarica a tutto spiano.