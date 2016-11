Pulizia del viso “fai da te”: dalla A alla Z

Molto spesso ci fissiamo con creme e prodotti costosi, immaginando che questi possano magicamente migliorare la pelle del viso ma, quando non funzionano, diamo puntualmente la colpa al prodotto, trovando mille scuse. Possiamo però occuparci della salute della pelle del viso in modo più agevole e pratico.

Proprio cosi! Ci sono piccoli accorgimenti e semplici gesti quotidiani di bellezza che si possono fare comodamente a casa per avere una pelle liscia e compatta, dal colorito più splendente.

Il primo passo per avere una pelle “perfetta” è la pulizia del viso e a questo proposito, di seguito, vi indico alcuni consigli su come farla a casa, da soli, in modo corretto:

1- Detergere la pelle. È importante togliere dalla pelle residui di make-up e cellule morte e per questo è molto importante detergere bene la pelle con prodotti specifici per il vostro tipo di pelle (latte detergente, acqua micellare o mousse detergente) e lavare il viso con acqua tiepida.

2 – Dopo aver lavato il viso, prendere un dischetto di cotone e picchiettate leggermente sempre sul viso per applicare il tonico (ciò ti aiuterà a mantenere inalterato il grado di acidità e a pulire in profondità la pelle). È preferibile scegliere tonici senza alcol e sul mercato se ne possono trovare di diversi tipi a prezzi contenuti.

3 – Stendi sul viso la tua crema, dico tua perché per ogni tipo di pelle ci sono delle creme specifiche: idratante per le pelli secche, opacizzante per le pelli grasse oppure anti rughe per chi è avanti con l’età.

Consigli per una pulizia del viso più profonda. I 3 step sopra indicati sono relativi alla pulizia del viso quotidiana, quindi da fare tutti i giorni. Invece, per una pulizia più profonda, almeno 1 volta alla settimana è consigliabile ripetere una delle seguenti operazioni:

- maschera per il viso. Ogni maschera ha diverse funzionalità, da quella idratante a quella purificante, quindi è importante scegliere quella più adatta alle vostre esigenze.

- Uno scrub, che consiste in un trattamento esfoliante da fare prima di applicare il tonico per il viso.

Seguire queste poche e semplici regole per la tua pulizia quotidiana del viso, ti aiuterà ad avere una pelle dall’aspetto sempre giovanile e fresco.

foto via pinterest