3 esercizi di face yoga che riducono le rughe

Se questi tre esercizi vi sembrano terribilmente buffi, allora non avete ancora scoperto i benefici dello yoga per il viso (ve ne avevamo già parlato in questo articolo).

Il face yoga è il beauty trend del momento. Le fan più accanite dicono che aiuta ad attenuare le rughe e a donare luminosità all’incarnato, oltre che ad ridurre l’affaticamento oculare e i mal di testa.

Primo passo: trovare dieci minuti al giorno da dedicare a voi stesse. Appena sveglie o prima di andare a dormire, oppure -perché no- durante la pausa pranzo. Sedetevi in una posizione comoda, chiamata anche sukasana, fate un respiro profondo.

Secondo passo: ripetere per 10 volte gli esercizi per fronte, mento, collo e bocca.

Il suggerimento finale: rilassatevi per 5 minuti (magari con una playlist di musica soft) e completate gli esercizi con Defence Elixage Huile Serum R³ Olio rigenerante di BioNike, per una triplice azione antietà. Massaggiato con cura sulla pelle, ripara, ridensifica e rinnova la pelle, attivando i meccanismi della giovinezza cellulare e rigenerando le strutture di sostegno dei tessuti.

Beauty reporter: Nayla Carvalho