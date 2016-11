Una pelle più bella con le maschere autunnali fai-da-te

L’autunno è la stagione in cui la nostra pelle deve riabituarsi all’abbassamento delle temperature.

Dopo un’estate di sole, caldo e mare, arrivano i primi freddi e, a risentirne, è soprattutto la pelle del nostro viso.

E, per aiutarla a tonificarsi e proteggersi, cosa c’è di meglio di una bella maschera viso?

Sul mercato esistono tantissimi prodotti con diverse proprietà e prezzi più o meno economici, ma stavolta voglio consigliarvi delle maschere totalmente naturali, semplici ed economiche da preparare a casa con pochi ingredienti.

Nello specifico, utilizzeremo prodotti prettamente autunnali, per sfruttarne a pieno le loro proprietà e la loro freschezza.

Partiamo da una maschera al melograno, un frutto che in tanti amano.

Gli ingredienti per realizzare questa maschera sono: semi di mezzo melograno, un cucchiaino di miele, un cucchiaio di olio extra vergine d’oliva e un cucchiaio d’avena.

Mettete tutti gli ingredienti nel frullatore e lavorateli fino a quando non avrete raggiunto una consistenza cremosa.

Adagiatela sul viso e lasciatela riposare per 20-25 minuti, poi risciacquate il tutto con acqua.

Un’altra maschera che vi consiglio, è quella a base di castagne, frutto che si trova in grandi quantità in autunno.

Lessatene circa 20 e mettetele poi nel mixer con un cucchiaio grande di miele, uno spicchio di arancia e un cucchiaino di olio di mandorle e frullatele. Applicate il composto sul viso per 20 minuti, lasciatelo lavorare e poi risciacquate con acqua tiepida.

Altro favoloso toccasana per la pulizia del viso: la maschera all’uva bianca.

Spremete il succo di 10-15 acini e amalgamatelo ad alcuni cucchiaini di yogurt bianco, mescolate bene ed applicate sul viso.

Dopo 20 minuti di riposo pulite il tutto con acqua fredda.

Se decidete di provare queste maschere fai-da-te, ricordatevi di utilizzarle in breve tempo e di preparare prima la pelle del vostro viso con uno scrub.

Un saluto.

