I sette ingredienti naturali più strani nelle creme di bellezza

D’accordo, l’idea di primo acchito non sembra proprio appealing. Eppure la scelta di usare cosmetici a base di ingredienti naturali “alternativi”, rispetto a quelli già comunemente impiegati nella ricerca cosmetica, può avere un suo fondamento. Ecco allora sette ingredienti strani e inusuali utilizzati attualmente nella cosmesi. E quali benefici se ne ricavano sul fronte della bellezza!

ESCREMENTI DI USIGNOLO

Sono l’ingrediente chiave di specifici trattamenti facciali proposti a New York, ma all’origine di questo skin remedy c’è l’antica tradizione giapponese delle geishe. Particolarmente attente alla cura del corpo, le maestre orientali erano solite usare Uguisu no fun, escrementi di uccelli per assicurarsi una pelle del viso perfetta, Grazie all’elevato livello di acido urico presente gli escrementi sono in grado di sbiancare e riequilibrare la carnagione della pelle, nonché di curare i danni causati da acne e scottature solari.

VELENO D’API

Contiene almeno 18 componenti farmacologicamente attivi, tra cui vari enzimi e peptidi. È utilizzato nella cura della pelle per ridurre le linee sottili e le rughe.

SEBO DI VISONE

Usato in passato per proteggere la pelle da danni causati dall’acqua, questo ingrediente è in realtà un olio grasso generato dal sudore dalla pelle esterna del visone. Applicato sulla pelle è in grado di mantenerla idratata in condizioni estreme.

AGLIO

Il suo punto di forza? Il contenuto di allicina, sostanza attiva nella riduzione dei punti neri e delle macchie cutanee, coadiuvante nell’azione di pulizia profonda. L’aglio ha inoltre un potete effetto antisettico ed è ideale, in generale, per la pelle a tendenza acneica.

ENZIMI DI PESCE

Sono presenti all’interno delle sacche che contengono le uova di salmone. Utilizzati nella cura della pelle per esfoliare delicatamente, rappresentano un’alternativa naturale al peeling chimico a base di acidi.

GRASSO DI PECORA O LANOLINA

Proprio come la pelle umana produce sebo, la pelle delle pecore secerne lanolina, una sostanza che si accumula sul vello lanoso come protettivo ed emolliente per l’animale. Ha dimostrato di avere proprietà curative delle ferite ed è un ottimo idratante cutaneo.

BAVA DI LUMACA

Tra le habituée c’è l’attrice Katie Holmes, che la considera sua alleata di bellezza numero uno. Ma lungi dall’essere una stravaganza da star, la bava di lumaca è un ingrediente realmente in grado di apportare profondi benefici alla pelle: la produzione di tale secrezione rilascia infatti un mix di proteine, antiossidanti e acido ialuronico in grado di dare compattezza e luminosità all’incarnato.

Non per nulla, consapevole delle sue grandi potenzialità, l'azienda di Naturaverde Bio l'ha introdotta nella formula della sua Crema Idratante Intensiva (con una percentuale del 10%). Arricchita con estratti Bio di Camomilla e Burro di Karitè, la crema alla Bava di Lumaca di Naturaverde Bio è idro-restitutiva, poiché nutre costantemente la barriera idrolipidica della pelle grazie ai mucopoli saccaridi che trattengono l'acqua sulla cute a lungo, è lenitiva, grazie all'allantoina combinata con mucopolisaccaridi e proteine, ideale per screpolature e arrossamenti, infine è rigenerante, complice la sua formula speciale arricchita con vitamine e proteine.