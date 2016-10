Brufoli, che tortura!

E’ da un po’ di tempo che vi torturo sia sul mio snapchat (@claudiasartorel) che su Instagram (@claudiasartorelliblog) per il mio problema al viso.

Le mie bollicine, in realtà sono andata da un dermatologo il quale mi ha detto che è stato un problema ormonale. Ma io non mi sono data per vinta e ho provato alcuni rimedi con cui mi sono trovata benissimo e altri invece davvero inutili.

Ve ne parlo sperando di essere d’aiuto a qualcuno che ha il mio stesso problema (ovviamente sentite sempre prima il parere di un medico)

Iniziamo con il dire che una buona detersione della pelle alla sera è fondamentale! Ma questo lo sapevamo già.

Andare a dormire truccate o con lo smog cittadino impregnato nella faccia non fa bene alla nostra pelle. Per questo anche se non si è truccate, la sera, prima di andare a dormire, è bene pulire la nostra pelle con dell’acqua micellare. Io ne uso una dell’Avene, ma ce ne sono tantissime in commercio.

Poi ho comprato un dispositivo per i brufoli che si chiama Tanda Zap. Funziona tramite tre tecnologie: Luce LED Blu, vibrazione sonora e un leggero calore, questi tre elementi combinati purificano la pelle dai batteri, mi sembrava una stupidagine, ma è clinicamente testato ed efficace.

Sul sito dice che agisce sull’imperfezione in 24 ore, ma io ho trovato benefici solo dopo 48 ore e facendo il trattamento su ogni brufolino 3 volte al giorno.

Altro motodo “elimina maledetti brufoli” sono le patch, sapete? Come quelle dell’Acne, ma per brufoli. Ormai li trovate ovunque su internet, nei supermercati però non li ho mai visti.

Vi sconsiglio di applicare maschere troppo aggressive e di lavare la faccia con il sapone perchè questi prodotti potrebbero seccare troppo la pelle e togliere troppe impurità, il vostro derma, per difesa ne produrrà ancora di più, aumentando il rischio di riempire la faccia di punti neri e esserini mostruosi.

Vi consiglio una maschera specifica per problemi di acne o una semplicemente idratante.

Quando le vostre bollicine guariranno avrete la faccia piena di macchioline, che dureranno almeno per 2 mesi purtroppo. Un buon metodo per rigenerare la pelle è esfoliarla una volta la settimana al massimo con uno scrub per pelli delicate e il Derma roller, ce ne sono moltissimi in commercio.

Che cos’è? Ve lo spiego subito. Ha l’aspetto di una lametta da barba, ma non temete, alla base ha solo dei piccoli aghetti che stimolano la pelle, che a sua volta produce collagene e rimpolpa le linee d’espressione e rigenera la pelle.

Io ho scelto il formato 0.5 ma ce ne sono diversi. Dovreste provarli per capire qual è quello più adatto a voi, io ho iniziato con uno dei più piccolini.

E’ un trattamento che fanno anche i chirurghi, ovviamente quello fatto in casa è più delicato, dal chirurgo esce addirittura del sangue dalla pelle, con questo attrezzo potete stare tranquille.

Mi raccomando, più idraterete la pelle e prima andranno via crosticine e macchioline. Magari sceglete una crema alla bava di lumaca con effetto schiarente.

Se anche voi avete dei piccoli segreti di bellezza scrivetemeli, sarò felice di provare!

Un bacio

