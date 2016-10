7 rimedi anti-stress dei quali non potrete più fare a meno

Quando già il buongiorno si vede dal mattino e allo specchio i capelli ti annunciano un bad hair day, poi, in ufficio, il capo ti fa pesare di non aver completato il lavoro del giorno prima e, sotto pressione, devi scrivere una mail importante, ecco che succede l’irrimediabile. Ti accorgi di averla inviata incompleta a un database di 15mila persone. Questo è esattamente il momento di fermarti e decomprimere.

Come?

1. Mangiate una banana. Recenti studi hanno dimostrato i benefici sull’umore, perché contiene triptofano che stimola la produzione di serotonina, detto l’ormone del buon umore, e che favorisce il rilassamento. È un ottimo rimedio per ridurre i livelli di stress quotidiano da workload.

2. Mettetevi in posizione yoga invertita, per esempio fate la verticale sul capo. Definita la regina delle posture yoga, i suoi benefici dipendono dal fatto che stando a testa in giù stimola la ghiandola pituitaria che rilascia endorfine, gli ormoni della felicità. Inoltre, riduce la produzione di cortisolo, l’ormone dello stress. Tanto che tra gli yogi si dice ‘1 headstand al giorno leva lo stress di torno’.

3. Fate una maschera viso per allontanare la stanchezza visibile sulla pelle: è un modo per prendersi cura di sé e sentirsi meglio. Masque Multi-Régénérant di Clarins è stata pensata con questo obiettivo in mente. Non solo è anti-età, ma ha la capacità di levigare le rughe da stress donando al volto un aspetto zen e rilassato. Il merito è del palmitoyl glycine, un lipoamminoacido che contrasta i danni causati dagli stiramenti dei muscoli del viso creati dalle contrazioni facciali da accumulo di tensioni. Tra i suoi ingredienti benefici ha anche la banana verde bio e il timo limone che rinforzano le fibre di collagene, riducendo la perdita di compattezza cutanea e rendendo la pelle più elastica. L’acerola, ricchissima di vitamina C che riduce gli accumuli di melanina e regala un effetto glow, la mimosa tenuiflora dall’effetto cicatrizzante, il girasole da cui si estraggono olio e burro idratanti e farina calmante. La maschera va applicata con movimenti anti-gravità, secondo i principi della digito-pressione, per favorire la penetrazione degli attivi e avere un effetto lifting e decontraente. Da fare una volta a settimana per iniziare il weekend con la faccia giusta, dal benessere immediatamente visibile.

4. Trovate il modo per lasciarvi andare almeno una volta al mese. Come? Sfogandovi con un’amica, facendo shopping terapeutico, ma anche concedendovi un bicchierino di vino rosso in più. Nelle dosi giuste l’alcool fa bene al cuore all’anima e poi ha anche effetti antiage- è ricco di polifenoli anti-ossidanti. Viviamo la vita come pentole a pressione, se non vogliamo scoppiare prima o poi, meglio far uscire vapore in piccole dosi regolarmente.

5. Nel weekend applicate i principi della cromoterapia al guardaroba e abolite il nero. Soprattutto se è il colore, insieme al grigio, che scegliete tutti i giorni per la vostra “divisa da lavoro”. Nel tempo libero indossate una camicia bianca, che aiuta a fare tabula rasa della settimana, o scegliete nuance dall’azzurro al blu oceano rinomatamente rilassanti.

6. Se ne avete abbastanza, cercate il contatto con l’acqua, facendo una passeggiata in riva al mare oppure solo concedendovi una nuotata in piscina. Avrà un effetto rigenerante.

7. Fate sesso, sembra scontato dirlo, ma è davvero anti-stress. Si producono dopamina, l’ormone del buonumore, endorfine, ormoni della felicità e ossitocina l’ormone del desiderio, che influisce sulla voglia di fare. Basta anche solo darsi un bacio per stimolare la produzione di adrenalina, per l’attesa di ciò che viene dopo e per ridurre i livelli di cortisolo. Infatti, durante il bacio si dilatano i vasi sanguigni, la respirazione diventa più profonda e il rilassamento è assicurato.