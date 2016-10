Ci guardiamo allo specchio e, vedendo quelle ombre scure sotto gli occhi, c’è un solo pensiero che attraversa la mente: guerra alle occhiaie! I motivi per cui appaiono sono diversi, alcuni legati a fattori genetici altri alla cattiva circolazione. Oltre a queste ragioni ce ne sono altre legate, però, alle cattive abitudini quotidiane: vediamo come eliminare le occhiaie.

Le 5 cattive abitudini che favoriscono il formarsi delle occhiaie

1. Se non riusciamo mai a dire di no alle serate fuori casa, ecco che gli occhi appaiono stanchi e “corredati” da borse e occhiaie scure.

2. Il fumo è dannoso per la salute e anche per la pelle: è una delle causa dell’invecchiamento cutaneo precoce, in quanto l’epidermide risente della cattiva ossigenazione. Fumare è glam solo nei film.

3. Un’alimentazione scorretta, ricca di grassi saturi e di zuccheri, non fa affatto bene. Mettiamo un freno agli aperitivi, ai fritti e a tutti gli alimenti raffinati.

4. La crema solare sul contorno occhi non è solo per l’estate. Soprattutto se si inizia ad andare verso i 40 anni, la pelle si assottiglia e quindi necessita di qualche accortezza in più.

5. La disidratazione cutanea determina la secchezza della pelle. Ed ecco spuntare quelle antipatiche occhiaie scure.

Rimedi efficaci per la bellezza degli occhi

La guerra alle occhiaie si combatte con buone e costanti abitudini. La prima regola è quella di andare a dormire, di norma, entro le 23. E di norma vuol dire almeno 5 sere su 7. Un sonno prolungato e sereno permette all’organismo di rigenerarsi e di eliminare le scorie in eccesso. Bere tanta acqua favorisce l’idratazione della pelle: le occhiaie si attenuano e lo sguardo si ravviva. E questo vale per tutti i 12 mesi dell’anno. L’uso quotidiano di prodotti specifici fanno la differenza, come accade con l’applicazione abituale del Perfezionatore Antiocchiaie Defence Eye di Bionike. Grazie alla miscela arricchita da troxerutina e bioflavonoide, il trattamento “2 in 1” permette di prevenire e attenuare borse, occhiaie e rugosità dell’area perioculare. L’alimentazione corretta passa anche per l’assunzione della Vitamina C: non solo agrumi ma anche carote, kiwi, peperoni, fragole, pomodori e lattuga. Le attività cardiovascolari all’aria aperta, dalla corsa alla bicicletta, aiutano la scomparsa delle occhiaie in quanto aumenta la circolazione del sangue, diminuiscono le tossine e migliora l’ossigenazione della pelle.