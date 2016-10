Borse sotto gli occhi, che fastidio! Cambiare le abitudini alimentari, fare ginnastica ad hoc, applicare bene il contorno occhi e la crema viso possono fare la differenza nella guerra all’eliminazione di questo fastidioso inestetismo.

Perché proprio a me?

La pelle del contorno occhi è molto delicata e va sempre ben protetta con l’uso costante degli occhiali da sole, anche in inverno dimenticarsi questa regola può favorire l’insorgere delle occhiaie. Altre cause possono essere genetiche, altre ancora possono dipendere dal poco sonno o dal cuscino troppo basso: sarebbe meglio coricarsi su un guanciale che permette di tenere il viso leggermente sollevato, per favorire una migliore circolazione sanguigna.



Il ruolo dell’alimentazione

È importante ridurre la quantità di sale utilizzata abitualmente, così come il consumo di cibi raffinati. Sì invece agli ortaggi a foglia larga, al pesce azzurro ricco di omega3, alla carne rossa, ai legumi, alle uova e alla frutta arancione per l’alto tasso di vitamina C. E poi l’acqua: berne 2 litri al giorno fa bene all’organismo e favorisce la scomparsa di borse o occhiaie.

Rimedi naturali per impacchi dolci

Alcune tisane sono la base per efficaci impacchi per attenuare le borse sotto gli occhi: camomilla e malva non possono mancare in casa. Si porta a ebollizione l’acqua in un pentolino, si mettono in infusione un paio di bustine e si lascia raffreddare il tutto. Si prendono due dischetti di cotone, si imbevono del nostro infuso appena preparato e si adagiano sugli occhi per 10 minuti.



Creme per il viso, come metterle bene

Sapere applicare le creme è molto importante. Il contorno occhi, ad esempio, va picchiettato con l’indice e il medio dall’interno dell’occhio verso l’esterno e dalla parte alta dello zigomo fino alle tempie.

La crema viso si stende utilizzando l’indice, il medio e l’anulare, esercitando una lieve pressione sull’epidermide. Si inizia dal centro del viso verso l’esterno, prima verso gli zigomi e poi verso la mandibola. Sulla fronte si seguono le linee delle eventuali prime rughe, per un effetto lifting.

Ginnastica per il viso

Mettete i medi tra le sopracciglia, all’attaccatura del naso, e gli indici sull’angolo esterno dell’occhio. Contraete la palpebra inferiore finché il muscolo non inizierà a vibrare. Contate fino a 20 e rilasciate. Si ripete per altre 10 volte. Secondo esercizio: si inizia con gli occhi chiusi ma senza strizzarli: la tensione aumenta, si mantiene la posizione per 10 secondi. Infine, appoggiate gli anulari sotto le palpebre inferiori, tirate verso il basso e cercate di chiudere gli occhi strizzandoli. Si ripete anche questo esercizio per 10 volte.