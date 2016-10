Test. Quanti anni dimostra la tua pelle?

Quanti anni hai, quanti te ne senti e quanti ne dimostra il tuo viso a un esame anche solo superficiale allo specchio? Perché capita spesso che tra questi tre parametri non vi sia convergenza e, se fortunate, si dimostrano meno anni di quel che si hanno, va ancora bene se si mostra il giusto, ma ci sono momenti in cui il viso cede alla fatica e allo stress solcandosi di rughe, perdendo tonicità e diventando grigio e asfittico.

Lierac è partito proprio da questa banale (all’apparenza) considerazione per mettere a punto quattro trattamenti in grado di far fronte a determinati bisogni, anche solo per brevi periodi o da affiancare l’uno all’altro. Diopti che concentra l’attenzione sullo sguardo e riduce occhiaie e borse mentre leviga i piccoli segni. Mésolift, ispirato alla mesoterapia facciale e ricco di vitamine, minerali e acido ialuronico in alte concentrazioni, sostanze necessarie per compensare le carenze cutanee dovute all’affaticamento della pelle. Déridium, il trattamento mirato anti-rughe e ispirato alle ricerche sui meccanismi di cicatrizzazione tissutale. Arkéskin, adatto a donne in menopausa, una crema anti-età senza fitoestrogeni.