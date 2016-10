Quando, come e perché scegliere uno struccante bifasico

Il segreto di Pulcinella di star e modelle, insieme all’acqua, è sempre lui: struccarsi prima di andare a dormire. La sua banalità fa parte del fatto che questo gesto è probabilmente il più importante di tutta la routine di bellezza. Se la texture dello struccante si sceglie in base alle necessità specifiche (il latte per le pelli secche, l’olio per quelle grasse…), le più esigenti dovrebbero provare la tendenza démaquillage degli ultimi anni: lo struccante bifasico.

Che cos’è

Il bifasico è una soluzione struccante divisa in due parti: una, solitamente colorata (la tinta dipende dagli ingredienti), a base di olio che serve a sciogliere le sostanze liposolubili e una, trasparente, a base di acqua che serve invece a sciogliere quelle idrosolubili.

La parte oleosa

L’olio struccante, meglio se vegetale e biologico, è il segreto di bellezza delle giapponesi, perché per struccarsi in profondità serve una sostanza grassa. L’olio è infatti l’unico in grado di eliminare tutti i tipi di make-up, persino quelli waterproof, insieme alle tracce di unto e di inquinamento depositate sulla pelle e dentro i pori nel corso della giornata.

La parte acquosa

Di solito arricchita con ingredienti vegetali e vitamine, l’acqua ha la funzione di pulire la pelle da tutte quelle sostanze idrosolubili, oltre che lenire e rinfrescare. In quanto idrolati (residuo acquoso della distillazione di una pianta), questa parte acquosa sfrutta i poteri cosmetici delle piante, tonificando con dolcezza e aiutando la pelle a prevenire borse, occhiaie e segni di stanchezza.

Come si usa

Si agita il flacone prima dell’uso poi si applica la soluzione su viso, palpebre chiuse e labbra aiutandosi con un dischetto di cotone, rinnovando l’applicazione fino a completa pulizia. Chi vuole, può puoi sciacquare il viso con acqua tiepida.

Ideale per

Chi si trucca molto e usa cosmetici waterproof, chi ha una pelle delicata, ma anche chi vive in città inquinate o ha una pelle leggermente grassa ma delicata, perché la parte oleosa è necessaria per rimuovere i residui più grassi e pulire la pelle in profondità.

Struccante Bifasico PuroBio

Certificato organico, vegano e Nickel Tested, lo Struccante Bifasico di PuroBio (€ 13,90) è arricchito con succo di mela biologico, olio di girasole, olio di olivello spinoso, olio di ricino, glicerina vegetale, zucchero di canna, zuccheri vegetali idratanti e vitamina E.

Il suo plus

Delicatissimo, si stende sugli occhi tranquillamente, senza alcun fastidio o rossore, rimuovendo ogni traccia di trucco. Dopo l’uso la pelle è subito più morbida e ha un buon profumo di fresco e pulito.