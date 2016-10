Il viso si colora di bellezza grazie al Multi-Masking. Bastano 15 minuti, ogni 2-3 giorni, per avere una pelle perfetta. Ma cos’è il multi-masking? Semplicemente la combinazione ideale di maschere da applicare su ogni zona del viso.

Il trattamento è fai-da-te e permette a ciascuna donna di personalizzare al 100% la propria beauty routine. Avete una pelle mista oppure la vostra pelle è grassa o è secca? Non perdete tempo, iniziate a testare questo trend.

Io l’ho provato per voi e posso assicurarvi che la differenza si nota sin dalle prime applicazioni. Come scegliere la giusta maschera per ogni zona? Fate un’analisi della vostra pelle, di certo non vi risulterà difficile individuare le zone più grasse, quelle impure e da esfoliare, o quelle che andrebbero idratate e illuminate.

In linea di massima la zona T, quella che include fronte, naso e mento è un’area che richiede una maschera purificante, meglio se a base di argilla. Il resto del viso potrebbe richiedere idratazione o potrebbe aver bisogno di un’azione esfoliante. Ogni volta che vi ritaglierete il vostro momento scansa-tossine potrete variare la combinazione, è importante pertanto avere sempre con sè tre o quattro prodotti da utilizzare, tra cui anche il contorno occhi.

Lasciate in posa per circa 15 minuti la vostra combinazione di maschere e poi con un panno in cotone e con dell’acqua tiepida tamponate e rimuovete i residui. La vostra pelle apparirà visibilmente più luminosa e al tatto più morbida. Ricordatevi che un minimo di arrossamento, se utilizzate la maschera di argilla è più che normale.

In commercio sono tanti i marchi che propongono questa possibilità. Potreste orientarvi su Argilla Pura di L’Oreal con le sue tre maschere: verde, rossa e nera, sulle maschere fresche del marchio Lush oppure sul trio di mini maschere di Peter Thomas Roth in vendita da Sephora. Altrimenti siate creative, mixate più brand o create delle maschere fatte in casa seguendo i tanti tutorial che si trovano on line. Buon momento detox a tutte e mi raccomando: continuate a seguirmi su Impossibile Fermare i Battiti!