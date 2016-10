Lotta alle rughe o cura della pelle sensibile?

Come risolvere il dilemma curo la pelle sensibile o le rughe? Chi ha una cute problematica, ma deve affrontare la questione segni del tempo, le considera entrambe priorità. E allora perché scegliere una a discapito dell’altra? La linea Defence Elixage di Bionike permette di prendere i famosi due piccioni con una fava, perché rispetta le esigenze dei visi più intolleranti (è senza nickel, senza profumi, senza conservanti e senza glutine) mentre ha un target preciso in mente: combattere i segni dell’età.

Dalla formula con le tre R, come dire le stelle Michelin della cosmetica, è stata studiata per RIPARARE, RIDENSIFICARE E RINNOVARE.

Riparare la pelle dai danni della stress ossidativi, con l’aiuto di un pool di attivi dalla notoria funzione anti-radicali: Vitamina C, E e Licopene.

Ridensificare la pelle, agendo sulle fibre di sostegno -collegare, elastina e acido ialuronico- con Vitamina A, F e polisaccaridi biotecnologici.

Rinnovare la pelle, un target che si è rivelato vero e proprio fiore all’occhiello della linea.

Per raggiungere questo obiettivo, infatti, Defence Elixage interviene sui telomeri, ovvero quei cappucci che chiudono i bastoncini del DNA alle estremità e che recenti studi hanno dimostrato accorciarsi con l’invecchiamento delle cellule, anche cutanee. Qualcuno li ha descritti come le terminazioni in plastica delle stringhe delle scarpe, che evitano durante la duplicazione dei cromosomi la perdita di informazioni.

Per rallentarne il decadimento nelle cellule della pelle, Bionike ha inserito nella formula di Defence Elixage un protettore della lunghezza dei telomeri, il GGP. Questo ingrediente insieme all’estratto biotecnologico di alga delle nevi alpine garantisce maggiore longevità alle cellule riducendo l’ossidazione e favorendo la detossinazione.

Con la famiglia Defence Elixage, quindi, l’obiettivo anti-age applicato alle pelli sensibili trova una risposta mirata e risolve due problemi con un solo gesto.

L’Huile Serum R³ Olio Rigenerante, arricchito di polifenoli derivati da mirto e olivo abbinati a un’alta concentrazione del meraviglioso GGP, aiuta le pelli più aride quando hanno bisogno di una terapia urto. Può essere abbiano alla crema abituale.

Satin R³ Crema Rigenerante, che al GGP abbina l’estratto delle nevi alpine inforzante delle difese cutanee, le vitamine F.A.C.E e il licopene, combatte le rughe di pelli normali e miste. La versione per pelli più secche e sottili e dalla texture più ricca è Velours R³ Crema Nutri-Rigenerante.

Nuit R³ Trattamento Notte Intensivo si usa come maschera che agisce tutta la notte per dare massima idratazione alle pelli più disidratate. Ha il GGP e una concentrazione del 10% di lipidi vegetali in una texture burrosa.

Per le zone più delicate del viso c’è Contour R³ Balsamo Occhi-Labbra che agisce come un filler per dare densità, grazie anche alle proprietà nutrienti dell’alga delle nevi alpine e dei lipidi vegetali.