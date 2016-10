E se potessimo dare allo sguardo eterna giovinezza…

A cercare visibilità a discapito dei nostri occhi, non è solo lo scorrere del tempo, ma anche la fatica, gli effetti della gravità e delle continue sollecitazioni a cui la zona è sottoposta. Ha 22 muscoli in perpetuo movimento, le palpebre che compiono circa 20 battiti al minuto, 28.000 al giorno. Se poi si pensa che in quest’area la pelle è più sottile di 4 volte rispetto a quella del resto del viso, è solo 1 mm di spessore, è chiaro che non ha il “physique du rôle” per neutralizzare le contrazioni muscolari. Così a fine giornata il contorno occhi è pronto per andare in rehab.

Anche la natura sembra che si sia scagliata contro. Povero di collagene, acido ialuronico, adipociti e soprattutto di cellule staminali, non brilla per rigenerazione cellulare. E cedimenti, rughette, assottigliamento dei tessuti, che lasciano intravedere in trasparenza i pigmenti di melanina, occhiaie appesantiscono lo sguardo facendolo apparire “invecchiato”.

Ma come nelle favole il rospo si trasforma in principe azzurro, in questo caso un eroe improbabile, l’idra, un polipo solitario che vive nei laghi e nei fiumi, salva la situazione. Alcuni ricercatori tedeschi osservando il piccolo invertebrato, capace di rigenerare all’infinito i suoi tessuti, ha notato che aveva una sovrabbondanza di proteina FOXO (detta proteina dell’immortalità), cioé l’interruttore che attiva le cellule staminali nella produzione di nuovo tessuto. Come dire il mollusco ha trovato l’elisir d’eterna giovinezza.

Una variente di questa proteina della longevità è codificata anche da un gene umano, quindi potenzialmente anche noi potremmo ambire alla rigenerazione cellulare no-stop. Da quest’assunto nasce l’intuizione del brand Lierac, che ispirandosi alla medicina rigenerativa, dedicata alla sostituzione di tessuti malati con quelli sani, ha sviluppato il complesso Premium Cellular che simula sulle cellule staminali l’effetto della proteina Foxo e lo ha inserito in concentrazione del 10% nel suo nuovo Premium Yeux La Crème Regard, l’antietà globale che ringiovanisce lo sguardo.

Il complesso contiene un esapeptide FX biomimetico, che simula l’azione della proteina Foxo sulle cellule staminali e che in sinergia con altri attivi riduce dutti i segni d’invecchiamento del contorno occhi. Merito anche del terpenoide riparatore cellulare, degli estratti di fiori neri rari, l’orchidea nera, la rosa nera, il papavero nero, che combattono l’invecchiamento cutaneo, del Hyalu-3 -cioé un mix di acido ialuronico ad alto peso molecolare per idratare l’epidermide, un peptide che stimola la produzione dell’acido ialuronico e un’altra versione di acido ialuronico incapsulata in Sphérulite® – e della sigesbeckia orientalis, che attiva la microcircolazione.

Insomma, grazie a Premium yeux La Crème Regard di Lierac il contorno occhi potrà sentirsi ben protetto dal passaggio del tempo.