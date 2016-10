Con il sopraggiungere dell’inverno, una delle prime regole beauty è quella di modificare la propria routine quotidiana in vista del grande freddo. In particolare, questo step è indispensabile per chi ha la pelle sensibile e reattiva, a maggior ragione se chiara e sottile.

Cosa succede alla pelle quando arriva il freddo? Dipende, ovviamente dalle temperature.

Se siamo in città, da ottobre in poi, i gradi cominciano a scendere (la media diventa 10-15°) e la pelle reagisce con una diminuzione della sudorazione – siete meno lucide – e della produzione di sebo. Con meno film idrolipidico protettivo, la pelle diventa più vulnerabile e soggetta agli sbalzi termici. Come intervenire? Utilizzando creme giorno che nutrano e, allo stesso tempo, riparino dal vento e dagli agenti atmosferici.

Se la temperatura si abbassa ulteriormente (parliamo di una media di 5 gradi), la protezione deve essere più intensa: prediligete creme a effetto barriera contro lo shock termico della pelle con l’esterno. Inoltre, a queste temperature la pelle comincia a seccarsi, per cui è necessario riequilibrarla con un surplus di nutrimento attraverso creme e sieri ad hoc.

Infine, se avete in programma una gita in montagna ad alta quota (sotto zero), ricordatevi di prestare massima attenzione alla cura della cute per evitare spiacevoli danni. Quando il termometro va sotto zero, infatti, possono verificarsi fenomeni come disquamazioni, arrossamenti, screpolature, dermatiti e perfino couperose. Questo perché il freddo diventa pungente, l’epidermide si infiamma e produce radicali lberi a go go. Non solo: la bassa temperatura tende a disidratarla e, perdendo acqua, l’effetto è quello di un’epidermide che ‘tira’. Il pronto intervento richiede creme apposite per lenire le infiammazioni e riequilibrare l’apporto d’acqua della pelle.

Una soluzione passe-partout, ideale per affrontare le varie fasi del freddo, è la crema idratante intensiva di Naturaverde Bio formulata con il 10% di bava di lumaca pura e arricchita con estratti Bio di Camomilla e Burro di Karitè. I suoi punti di forza? E’ idro-restitutiva, in quando nutre costantemente la barriera idrolipidica della pelle grazie ai mucopoli saccaridi, che trattengono l’acqua sulla cute a lungo, è lenitiva, grazie all’allantoina combinata con mucopolisaccaridi e proteine, ideale per screpolature e arrossamenti, infine è rigenerante, complice una formula speciale che contiene vitamine e proteine.