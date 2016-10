I 50 anni, la menopausa e dieci citazioni che ti cambiano la prospettiva

Le rughe, i capelli bianchi, la menopausa… Bollettino di guerra? Non necessariamente. La scienza ci aiuta, il progresso socioculturale rende i cinquant’anni un’età interessante, la linea di demarcazione tra gioventù ed età matura è opportunamente ridisegnata.

Oggi la maturità è sempre più associata allo stile di vita e alla percezione personale, non necessariamente all’età biologica. Un recente sondaggio realizzato dalla società inglese Benenden Health ha rilevato che la seconda fase della vita comincerebbe non prima dei 53 anni. Tale studio mette infatti in evidenza il cambiamento di paradigma in atto tra le generazioni nate dopo gli anni ‘60, la cui filosofia di vita ha poco a che vedere con quella dei loro antenati. A fare la differenza, oggi, è come ci si sente, quanto attivi ci si mantiene e l’impronta di vita che si sceglie ancora di seguire, a prescindere dagli anni effettivi. Senza considerare la svolta psicologica – e la proiezione verso un nuovo corso pieno anche di “pro” – che i cambiamenti fisiologici legati alla menopausa comportano a livello femminile.

Del resto, ce lo insegnano anche alcune donne celebri che ogni fine può portare in sé un nuovo, affascinante inizio. Pronte a scommetterci?

«Credo che la menopausa sia l’inizio di una nuova e meravigliosa fase della vita di una donna. È arrvato il momento di sintonizzarci con i nostri corpi e abbracciare questo nuovo capitolo. Io mi sento me stessa e amo molto di più il mio corpo oggi a 58 anni, di quanto abbia mai fatto prima d’ora. Ero preparata alla menopausa, alle vampate di calore e a cose di questo genere ma quando il mio corpo ha iniziato a cambiare io ho capito che avevo ancora molte domande da fare. Ma più ascoltavo quello che mi diceva il mio corpo e più mi sentivo rilassata e a mio agio». (Kim Cattral. La celebre e provocante protagonista di Sex & The City è portavoce della campagna “Tune in To Menopause” per aiutare le donne ad ascoltare i cambiamenti del proprio corpo)

«Ho apprezzato molto la seconda fioritura… Improvvisamente, arrivata ai 50 anni, ti accorgi che ti si apre davanti una nuova vita!» (Agatha Christie)

«Arrivate ai 50, abbiamo imparato le nostre lezioni più dure. Abbiamo scoperto che solo poche cose sono molto importanti. Abbiamo imparato a prendere sul serio la vita, ma mai a noi stesse». (Marie Dressler)

«Esiste una fonte di giovinezza: è la tua mente, il tuo talento, la creatività che metti nella tua vita e nella vita delle persone che ami. Quando impari a sfruttare questa fonte, avrai veramente sconfitto l’età».

(Sofia Loren)

«Ho goduto di ogni età che ho vissuto e ciascuna di esse ha un proprio merito. Ogni ruga, ogni cicatrice sono un “distintivo” che indosso per dimostrare che sono stata presente, sono come anelli di un tronco d’albero interiore che mostro a tutti con orgoglio. Non voglio un corpo e un viso perfetto. Voglio semplicemente indossare la vita che ho vissuto». (Pat Benatar)

«L’intelligenza, la bontà, l’umanità, l’eccitazione, la serenità. Nel corso del tempo, queste sono le cose che cambiano la muscolatura del viso, così come la gioia e lo spirito, ma soprattutto quella pace frutto della mediazione con il tuo io interiore». (Anne Lamott)

«In termini di giorni vissuti ed esperienze raccolte, non sarai mai più “giovane” come adesso! Investi in te stessa. Divertiti un po’. Fai qualcosa di importante. Ama qualcuno in più. In un certo senso, sei solo una ragazza, ma con abbastanza anni per sapere che ogni giorno non ha prezzo!». (Victoria Moran)

«Ora è il momento di diventare un mito». (Diane Von Furstenberg)

«Voglio invecchiare senza lifting … Voglio avere il coraggio di essere fedele al viso che ho prodotto. A volte penso che sarebbe più facile evitare la vecchiaia, ma senza non potresti mai conoscerti veramente». (Marylin Monroe)

«La natura ti dona il viso che hai a vent’anni. Spetta a te meritarti il viso che avrai a cinquanta». (Coco Chanel)

