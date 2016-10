Sette effetti dello stress sul tuo viso

Stress e ansia possono essere la causa scatenante di inestetismi e problemi cutanei tra i più diffusi. C’è infatti una stretta connessione tra mente e pelle, come dimostra la psicodermatologia, branca della dermatologia che studia l’impatto che le emozioni hanno sull’epidermide.

Poiché mente e corpo sono collegati da numerosissime terminazioni nervose che avvolgono gli organi, le emozioni negative che hanno luogo in sede neurologica possono pertanto essere espresse anche attraverso la pelle.

Succede per disturbi che vanno dall’acne alle rughe, dalla psoriasi all’herpes labiale. Ecco, nello specifico, tutti quei casi in cui tensione e affaticamento psicofisico possono ripercuotersi sulla salute e sulla bellezza del viso.

LA PELLE CAMBIA TONO E PERDE ELASTICITA’

Lo stress può influenzare la tonalità della pelle, rendendola più chiara rispetto al normale. Ciò è dovuto al fatto che la tensione si riflette sulla microcircolazione dei capillari epidermici, riducendo la fornitura di ossigeno alla pelle, che di conseguenza apparirà più pallida, opaca e meno elastica.

ACNE PIU’ACUTA

Quando si è sotto pressione, il corpo rilascia cortisolo, l’ormone dello stress, il quale può determinare un considerevole aumento della produzione di sebo cutaneo. La conseguenza è un’accentuata predisposizione allo sviluppo dei brufoli.

MAGGIORE SECCHEZZA

Lo stress riduce la barriera lipidica sulla pelle, fenomeno che agevola l’evaporazione dei fluidi e conduce alla disidratazione.

HERPES LABIALE FACILE

Colpendo le cellule immunitarie legate alle difese della pelle, lo stress è tra le cause prioritarie di fastidiose infiammazioni cutanee come l’herpes labiale.

PROPENSIONE ALLE DERMATITI

ll cortisolo, l’ormone dello stress, agisce come un potente steroide che blocca una parte del sistema immunitario, rendendo più soggetti a raffreddori e influenza e anche più sensibili agli allergeni.

PIU’ RUGHE

Aggrottare o increspare ripetutamente le sopracciglia, quale conseguenza di uno stato d’animo teso o preoccupato, porta inevitabilmente alla formazione di rughe e segni d’espressione.

EVIDENTE OPACITA’

Quando lo stress diventa cronico, il ricambio cellulare a livello epidermico si rallenta, prolungando la presenza di cellule morte e causando maggiore opacità sulla cute.

Per ridurre gli effetti dello stress sulla pelle si può intervenire con metodi interni ed esterni.

Il primo caso include l’assunzione di molta acqua e l’adozione di una dieta particolarmente ricca di frutta e verdura fresca, oltre che di proteine. Importante, inoltre, la riduzione di caffeina e l’aumento del consumo di cibi ricchi di antiossidanti.

Tra le soluzione antistress esterne, invece, vi è l’utilizzo di prodotti cosmetici specifici per ridurre l’opacità e la secchezza della pelle, contrastandone le rughe e aumentandone la morbidezza e l’elasticità.

A questo proposito, una delle ultime novità sul mercato è firmata Clarins ed è particolarmente indicata per intervenire sugli effetti negativi di stress e tensione sulla pelle del viso.

La Masque Multi-Régénérant di Clarins è una maschera di bellezza innovativa che associa un’azione levigante sulle rughe, un’inedita texture ultrasensoriale e un esclusivo metodo di applicazione con effetto rilassante. Il suo atout? La formula caratterizzata da un cocktail di attivi altamente efficaci: al cuore dei trattamenti Multi-Régénérant c’è infatti un complesso rassodante con estratti di banana verde bio e timo limone (capace di rinforzare i legami tra le fibre di collagene e le cellule), estratto di seme di acerola (favorisce l’ossigenazione cellulare ravvivando lo splendore del colorito) e Palmitoyl glycine (la sua azione biologica contribuisce a ridurre le rughe da stress levigando visibilmente i tratti).

Può essere applicata per ottenere un volto visibilmente ringiovanito, levigato e radioso, in dieci minuti oppure utilizzata come maschera notturna per un’azione rigenerante a livello più profondo. E c’è di più. Tra i punti di forza della nuova Masque Multi-Régénérant c’è la sua texture ultrasensoriale color malva, nuance usata in cromoterapia proprio per favorire il relax e la serenità dello spirito, e un metodo di applicazione esclusivo, effettuato attraverso la digitopressione, (scoprilo qui!) che consente di rilassare il viso e levigare le rughe di tensione. Obiettivo: un effetto lifting naturale, immediato e duraturo.