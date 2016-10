Pulizia del viso fai da te per una pelle meravigliosa

/ -











Avere il viso luminoso e sano non è solo un dono di madre natura. Per chi non riesce ad affidarsi spesso alle mani esperte di un’estetista, la pulizia del viso fai da te è un’ottima soluzione. Basta un’ora ogni due settimane per eliminare cellule morte, smog e tracce di make up. In questo modo si tengono lontani punti neri, brufoli e rossori.

Preparare la pelle con il vapore

Per preparare l’epidermide alla pulizia del viso occorre struccarsi con cura. Da Clarins arrivano i consigli per una perfetta pulizia in 6 mosse infallibili.

1. Versate del latte detergente, come Lait Démaquillant Velours di Clarins, nel palmo delle mani e scaldate il prodotto.

2. Con le mani piatte applicate sul viso senza fare pressioni.

3. Appoggiate le mani, sempre piatte, al centro del viso senza premere.

4. Togliete le mani dal viso con uno scatto veloce, come se sentiste del calore improvviso.

5. Ripetete questo gesto 7 volte dal centro verso l’esterno del viso e poi 5 volte sul collo dall’interno verso l’esterno.

6. Sciacquate il viso e passate un tonico, come Lotion Tonique Camomille di Clarins.

Finito qui? Assolutamente no, si passa ai suffumigi con dell’acqua portata ad ebollizione, bicarbonato e qualche goccia di olio essenziale. Si espone il viso al vapore per 15-20 minuti coprendo il capo con un asciugamano, esattamente come si fa con il metodo della nonna per curare il raffreddore.

Comedoni addio

Per quanto splatter possa sembrare “la fase dell’estrazione” degli innominabili (punti neri) è prevista nei protocolli delle più quotate facialist delle star. Sintomo di pelle non detersa in profondità, vanno rimossi e senza rischio di infezioni. Per farlo occorrono dei guanti monouso e delle garze sterili. Qualche goccia di tea tree oil, da passare sul volto con un batuffolo di cotone, aiuta a eliminare tracce di rossore sulla pelle.

Gommage per una pelle luminosa

L’alternativa più soft, per una pulizia del viso fai da te efficace, è il gommage, come consigliano gli esperti di bellezza Clarins. Un prodotto granulare, Doux Polissant Crema Esfoliante Delicata di Clarins per esempio, applicato con molta delicatezza su viso e collo grazie a movimenti lenti e circolari, consente di eliminare dolcemente le impurità e le cellule morte che si accumulano sull’epidermide. Il risultato è una pelle subito levigata, morbida e luminosa. Inoltre il gommage svolge una comprovata azione anti-età e questo è decisamente un altro punto a suo favore.

Idratazione da manuale

Per lo splendore della pelle, con la pulizia del viso fai da te, ci sono ancora due passaggi fondamentali. Parliamo dello step maschera viso – come Masque Multi-Régénérant Clarins, antietà e rilassante – perché la pelle post gommage è più recettiva agli attivi, e di una crema idratante – come Crème Légère Désaltérante Clarins – da stendere su collo e viso per un bagno d’idratazione che ripristina la barriera idrolipica. È importante, però, non solo applicare sulla pelle i prodotti giusti, ma anche farlo nel modo giusto. Gli esperti degli Istituti Clarins hanno studiato i benefici della cosiddetta “scienza del tocco” che riconosce a ogni parte della mano una funzione. I polpastrelli sono ideali per esercitare pressioni localizzate nelle aree del contorno occhi e della bocca. Per un’azione drenante delle guance e della fronte, invece, meglio usare il metacarpo per via della sua estensione. Se il focus sono le guance allora potete fare pressione in quest’area con il palmo della mano. Per sciogliere la tensione su mento e mascella fate affidamento alla base della mano. Per una pressione delicata ma salda durante l’applicazione dei prodotti, usate la parte del monte di venere per movimenti precisi e delicati.