Se vi state chiedendo come mantenere la pelle giovane del viso, soprattutto dopo l’ingresso nel club delle splendide 40enni, la risposta è molto semplice: sono necessarie alcune buone abitudini quotidiane come l’uso di prodotti nutrienti, l’applicazione della protezione solare tutto l’anno, qualche ora di riposo in più e il gioco è fatto.

I punti critici per la tonicità del volto

Uno degli incubi più ricorrenti di chi ha superato da poco gli “anta” è la perdita di tono della cute: per questo motivo una volta entrate nei 40 anni è bene dedicare molta attenzione all’elasticità della pelle, affinché i segni del tempo siano poco visibili. Le più diligenti si sono mosse per tempo e sono solite usare la crema contorno occhi; per tutte le altre, soffiate le 40 candeline è arrivato il momento di iniziare, affinché le occhiaie e le rughette di espressione non diventino troppo marcate.

Un altro punto critico è quello dell’area della bocca: l’uso quotidiano di un siero a base di Vitamina A aiuta a rallentare il formarsi dei segni che il tempo lascia sul volto.

E poi c’è il collo, che spesso viene dimenticato. Quando usiamo la crema per il viso, per un’efficace applicazione anti-età, è bene applicare il prodotto dal collo verso il volto, con movimenti dal basso verso l’alto, per un’azione anti-gravità.

Pelle elastica con oli naturali e creme specifiche

Gli oli naturali sono alleati della bellezza e dell’elasticità della pelle. La sera, dopo la pulizia del viso, si può utilizzare dell’olio di jojoba o di mandorla da massaggiare sull’area del collo, date le sue rinomate proprietà idratanti. Esistono inoltre diverse linee di prodotti, specifiche per mantenere nel tempo una pelle del viso giovane. Gli specialisti della marca giapponese Shiseido hanno creato la linea Bio-Performance, capace di regalare al volto tutta l’idratazione e la lucentezza di cui ha bisogno: la LiftDynamic Cream, ad esempio, è una crema rimodellante che conferisce subito un aspetto compatto e disteso all’epidermide. Della linea fanno parte anche il LiftDynamic Eye Treatment, che permette di distendere la pelle dell’area degli occhi, e il LiftDynamic Serum, anti-aging rimodellante.

Il trucco antiage, i prodotti immancabili

Non c’è dubbio che il make up possa aiutare a camuffare i primi segni del tempo: tra i migliori amici della bellezza che mantiene giovani troviamo il correttore, gli ombretti chiari e non iridescenti, l’illuminante da picchiettare sopra gli zigomi, il blush color pesca per le guance e la terra per scurire lievemente la zona del mento per un immediato effetto lifting. Prodotti da tenere sempre in borsetta.