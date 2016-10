Le donne e la bellezza: che rapporto c’è?

Le italiane non temono il passare del tempo. Soprattutto se dispongono di strumenti adeguati per combatterlo. È quanto emerge da un’ampia ricerca condotta da Astraricerche per Allergan, azienda leader nella produzione di filler, condotta tra il 2015 e il 2016 su 1.520 donne in tutta Italia e volta a investigare il rapporto delle italiane tra trattamenti e armonia del viso. Ne è risultato che il viso è la parte del corpo “cruciale” per quasi la totalità delle intervistate, il suo aspetto è determinante per stare bene con se stesse (97,7 per cento) e per essere a proprio agio con gli altri (95,9 per cento). La buona notizia è che l’atteggiamento verso il tempo che passa è positivo, poiché il 73,9 per cento delle italiane ritiene di dimostrare meno della propria età e tra le maggiori preoccupazioni relative al passare del tempo ci sono la perdita di tono (45,3 per cento) e avere un aspetto che non corrisponde a come ci si sente davvero (42 per cento).

Quali sono quindi le azioni adottate per gestire al meglio il peso degli anni sul proprio volto? Per la maggior parte delle italiane si tratta di azioni abituali, tra cui: una corretta alimentazione, l’attenzione ai raggi UV, la cura quotidiana. “Da questi risultati emerge un quadro di tipo sociologico: da biglietto da visita per piacere agli altri, la bellezza del viso sta diventando sempre di più un elemento per piacere a se stesse. C’è una tendenza crescente al self conscious che porta le donne a ricercare benessere ed equilibrio anche nel proprio aspetto fisico” commenta Cosimo Finzi, Direttore di Astraricerche. “Le rughe sono diventate il nuovo codice iconografico dell’invecchiamento come prima lo erano i capelli bianchi” commenta Chantal Sciuto, specialista in Dermatologia e Medicina Anti-aging.

Da un altro studio commissionato da Allergan a livello internazionale, è risultato che la qualità della pelle è indicata come primo fattore di bellezza per quasi tutte le donne del mondo e in particolare il 56 per cento identifica il “colorito/qualità” della pelle come uno degli aspetti esteriori più importanti, mentre per il 50 per cento conta che la pelle sia “pelle nutrita/idratata” per definirsi di buona qualità. La qualità della pelle è dunque il nuovo ideale di bellezza e 4 donne su 5 a livello mondiale seguono una skincare routine quotidiana che in media costa loro circa 35 euro al mese che sale a 37 per le italiane. Una routine che rimane solitamente invariata. “Nell’era delle foto digitali le donne guardano sempre più da vicino e con più attenzione lo specchio per controllare come il loro primo piano appare sullo schermo. La pelle è quindi sotto la lente d’ingrandimento molto più di prima” dichiara il chirurgo plastico Massimo Signorini. “Non molto tempo fa le donne erano concentrate sulle proprie rughe, ora invece avere una pelle sana, tonica e luminosa ha assunto per loro un’importanza maggiore”.

Tra i brand che più hanno messo al centro della loro expertise la bellezza della pelle e il rispetto della donna c’è Lierac, che si chiede proprio: “E se essere belle non fosse necessariamente sinonimo di essere giovani?”. Insomma, non sempre bellezza e età sono proporzionali e per Lierac questa è un’evidenza. E affinché ogni donna trovi la propria armonia tra essere e apparire e scopra la sua formula di bellezza, il brand propone dei trattamenti sempre più efficaci per superare i limiti dell’età, ponendo alla base delle sue ricerche la Cosmetica d’Ibridazione, una sinergia tra i progressi della Medicina Estetica, della Biologia e i benefici della Natura.

Da qui la nascita di linee come Magnificence, che grazie al complesso D-Glyox che combatte la glicosilazione, inibisce alla fonte l’alterazione delle proteine all’origine della giovinezza della pelle e combatte l’invecchiamento a partire dai 40 anni; Premium, il trattamento anti-età assoluto con attivi preziosi estratti da 3 fiori neri rari, le sue performance su tutti i segni visibili dell’età e la sua texture indimenticabile racchiusa in uno scrigno-gioiello; Liftissime, un lifting cosmetico in 3D che, grazie al complesso Cell-Junction, coniuga il meglio di scienza e natura lasciando il viso come “ridisteso”: l’ovale è ridisegnato, i volumi sono ripristinati, le rughe marcate sono colmate. Infine, Hydragenist, il trattamento per il viso che dona nuovo respiro all’idratazione per una pelle ossigenata, rimpolpata e incredibilmente fresca a partire dai 30 anni.