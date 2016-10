Nella classifica degli inestetismi più diffusi, la pelle grassa è in pole position. Quell’aspetto lucido e unticcio – soprattutto nella zona T – e quella spiacevole sensazione al tatto sono una grande fonte di disagio per molte donne. Come risolvere il problema? Passando al contrattacco con 10 tip per la cura della pelle grassa:

1. Scegliete il detergente giusto. Un detergente adatto è il primo importantissimo passo: optate per un prodotto idratante e naturale, che sia delicato e non aggressivo sulla pelle.

2. Non usate acqua troppo calda. Quando vi lavate il viso o fate la doccia l’acqua non deve essere eccessivamente calda, perché privereste la pelle degli acidi grassi indispensabili per mantenerla sana.

3. Usate una lozione astringente. Dopo esservi lavate il viso, è consigliabile applicare una lozione astringente per chiudere i pori. Funziona anche il succo di limone, ricca fonte di acido citrico.

4. Idratate con aloe vera. L’aloe vera è davvero miracolosa e applicare un gel o una soluzione a base di questa pianta idraterà la vostra pelle senza ungerla e assorbirà il sebo in eccesso.

5. Evitate lavaggi troppo frequenti. Certo, se la pelle è unta viene voglia di lavarsi il viso compulsivamente, ma farlo non è un bene. Non sciacquatevi più di due volte al giorno.

6. Mangiate tanta frutta. Mangiare frutta aiuta tantissimo grazie al carico di vitamine; in particolare, puntate sulla frutta rossa ricca di antiossidanti.

7. La maschera d’argilla. Tra i rimedi più antichi c’è la maschera d’argilla e non è un caso che sia ancora usata ai giorni nostri. Le sue proprietà assorbenti la rendono veramente efficace.

8. Prestate attenzione al make up. Alcuni trucchi sono troppo unti e applicarli su una pelle grassa porta a un solo risultato: il disastro. Usate prodotti make up che non abbiano base oleosa.

9. Non esagerate con il sole. Che i raggi UV siano dannosi è arcinoto e, in caso di pelle grassa, i danni sono ancora maggiori perché aumenta il rischio di irritazioni.

10. Guardate il bicchiere mezzo pieno. Pur con tutti i suoi svantaggi, la pelle grassa ha un lato positivo: il processo d’invecchiamento rallenta rispetto alla pelle secca per cui… sembrerete comunque più giovani!