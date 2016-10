7 cose da sapere sulla bava di lumaca

Tra le sue migliori fan c’è l’attrice Katie Holmes che da quando la usa come alleato di bellezza non ne può più fare a meno. Se la bava di lumaca può sembrarvi a pelle solo un rimedio beauty degno dell’eccentricità di una star e l’idea di “spalmarvela” addosso non stimola i vostri sensi, ci sono almeno 7 motivi e benefici che vi faranno cambiare idea.

In Giappone, nel salone Ci.z Labo di Tokyo, le più ardite praticano addirittura il Celebrity Escargot Course, ovvero un trattamento che prevede di lasciare vagare tre lumache libere sul viso finché con le loro secrezioni rilasciano un mix di proteine, antiossidanti e acido ialuronico che danno compattezza e luminosità all’incarnato.

In realtà basta anche utilizzare una crema dermatologicamente testata, che rende il tutto molto più cocoon. Come la linea di Naturaverde Bio formulata con il 10% di bava di lumaca pura e che si avvale della certificazione ICEA (Istituto per la certificazione Etica ed Ambientale) a garanzia dell’utilizzo di ingredienti provenienti da agricoltura biologica e di origine naturale.

1 – È idro-restitutiva: ovvero nutre costantemente la barriera idrolipidica della pelle grazie ai mucopoli saccaridi, che trattengono l’acqua sulla cute a lungo.

2- È lenitiva: grazie all’allantoina combinata con mucopolisaccaridi e proteine, ideale per screpolature e arrossamenti soprattutto quando le temperature si abbassano.

3-È rigenerante: complice la formula che contiene vitamine e proteine.

4 – È antirughe: stimola la sintesi del collagene nativo dovuta all’acido glicolico combinato al collagene, elastina, vitamine e mucopolisaccaridi.

5 – È antismagliature: complice la presenza di elastina che agisce anche su quelle bianche di lunga data.

6 – Funziona contro i segni dell’acne e sulle macchie: grazie al potere esfoliante, levigante, purificante e antiuntuosità dell’acido glicolico.

7 – È illuminante: è una conseguenza della rigenerazione dei tessuti e dell’alto tasso di idratazione.