Pelle perfetta: tre cose che devi fare a 20, 30, 40 anni

Pelle, quest’amabile sconosciuta! Fondamentale funzione protettiva del nostro corpo, ma anche prezioso “biglietto da visita” personale che ciascuna donna consegna al mondo. Come essere sicure di saperne abbastanza e, soprattutto, di prendersene cura nel modo giusto?

In effetti, la cura della pelle richiede attenzioni costanti e soluzioni specifiche, che possono variare in base all’età e ai cambiamenti cutanei decretati dal tempo. Perché a vent’anni l’epidermide ha esigenze ben diverse rispetto a quelle che si hanno a trenta o ancora di più a quarant’anni! E allora, ecco una mini guida con tre bisogni fondamentali della pelle del viso a 20, 30 e 40 anni. Per imparare a mantenerla sempre giovane, tonica e luminosa o semplicemente verificare se stai già seguendo gli input giusti!

COSA TI CHIEDE LA PELLE A 20 ANNI

Pulizia del viso

Uno degli step più importanti a quest’età. Continuerà nel tempo, ovvio, ma è proprio a vent’anni che la beauty routine acquisisce il suo status di rituale del mattino. Fondamentale per detergere il viso dalle impurità e dagli eccessi di sebo, lo preparerà al meglio per accogliere efficacemente i trattamenti successivi.

Per risvegliare al meglio la freschezza del viso e valorizzare la luminosità della pelle giovane, c’è la Lozione Energisante della linea Eclat du Jour di Clarins, che arricchita di caffè verde, thè bianco, cacao e ribes, contrasta piccole imperfezioni e segni di fatica: un’alleata beauty perfetta!

Fresca e rivitalizzante, questa lozione di trattamento disseta la pelle con estratti di piante appositamente selezionate. Si applica sulla pelle perfettamente pulita con un dischetto di cotone o con lievi picchiettii manuali.

Idratazione

Applicare ogni giorno, dopo la pulizia del viso, una crema idratante specifica per pelli giovani è il segreto per preservare al meglio l’equilibrio idrolipidico dell’epidermide. E, soprattutto, significa giocare d’anticipo sul fronte della lotta alle rughe!

Rimozione del trucco e detersione

Lo sapevi? Andare a letto senza una buona detersione o, peggio ancora, senza aver rimosso per bene i residui di trucco è una cattiva abitudine che può ampiamente accelerare l’invecchiamento cutaneo! Struccarsi con cura dovrà pertanto essere il tuo “verbo della sera”, indispensabile prima di mettersi a letto.

COSA TI CHIEDE LA PELLE A 30 ANNI

Esfoliazione

A partire dai trent’anni l’esfoliazione diventa fondamentale. Inserisci nella beauty routine settimanale uno o due scrub specifici per la tua pelle. Aiuteranno a stimolare il turnover cellulare, in fase di rallentamento.

Idratazione

La pelle non ha ancora bisogno di un vero e proprio anti-età, ma piccoli segni del tempo possono iniziare a intravvedersi e il fattore idratazione non può più essere trascurato. L’esigenza di attenzione nei confronti di trattamenti dall’azione antiossidante per contrastare la produzione di radicali liberi (all’origine dell’invecchiamento cutaneo) diventa adesso una costante che occorrerà prolungare nel tempo.

Prevenzione

Appurato che a trent’anni idratare la pelle è un vero e proprio must, tieni anche ben presente che per un’azione protettiva davvero efficace e completa non potrai prescindere da trattamenti che agiscano inoltre sul turgore e sulla luminosità del viso, messo spesso alla prova da ritmi di vita particolarmente intensi e stressanti.

Proprio per contrastate le esigenze della pelle dei trent’anni, i Laboratori Clarins hanno studiato una linea specifica che agisce sui segni della stanchezza e dell’affaticamento da stress. La linea Multi-Active comprende trattamenti da giorno e da notte che combattono i primi segni dell’età. A caratterizzarla, una tecnologia innovativa ispirata alle più recenti scoperte scientifiche e associata al potere delle piante. Ne fa parte la Multi-Active Crema Giorno Tutti i tipi di pelle, ideale da applicare al mattino dopo la consueta detersione, per attenuare visibilmente le prime rughe, esaltare la luminosità, idratare e prolungare la giovinezza della pelle.