Fermati e fai un lifting di benessere

“Sono sempre di corsa, sempre impegnata a mettere in equilibrio impegni di casa, lavoro, vita sociale e anche social. La testa mi gira come in un vortice, il viso è teso, ma le rughe da stress sulla fronte non hanno alcuna intenzione di fare stretching. Quando posso dire stop? Inspiro ed espiro. Voglio una pausa dal mondo, un lifting dell’anima e del viso per resettare e ricominciare. E se trovassi una facialist dalle mani magiche? Non avrei il tempo di andarci. Panico, delusione!”, quante volte ci siamo trovate a fare un monologo di questo tipo di fronte allo specchio, impietoso compagno di momenti di sconforto?

Stop e rewind.

È in queste occasioni che bisogna tirare fuori un’attitudine proactive e attingere dalle risorse personali. A volte bastano solo 10 minuti, la voglia di fare qualcosa per se stesse e il lifting senza bisturi, nel comfort di casa, diventa realtà.

Eh sì, è possibile perché c’è chi ha pensato per noi di concentrare in un vasetto tutto il benessere di una terapia zen che risolleva la pelle, con l’aiuto di un protocollo di digito-pressione che potenzia i benefici. Miracolo-à-porter? No. Masque Multi-Régénérant di Clarins.

Ha una nobile missione in mente: offrire rilassamento che si vede sul volto. È una wellness mask che costringe chi vive con ritmi accelerati a fare una pausa. Il segreto è nella formula che attinge dalla natura, con palmitoyl glycine, un lipoaminocacido che interviene sugli stiramenti dei fibroblasti causati dalle contrazioni muscolari da stress, banana verde e timo limone che rinforzano le fibre di collagene, semi di acerola che ossigenano i tessuti, e che in combinazione con acido ialuronico, riaccendono il colorito. Infine, le cere di jojoba, mimosa e girasole rendono la texture piacevole e facile da massaggiare.

I movimenti da fare per la corretta applicazione e per un lifting che de-contrae e risolleva il viso si concentrano su fronte, sguardo e zona mento -come illustrato nell’immagine in movimento in alto- e richiedono solo 10 minuti.

1. Picchiettare due noci di maschera sul viso per far penetrare gli attivi

2. Inspirare e stendere con movimenti dal centro all’esterno su viso e collo

3. Esercitare una pressione con la punta dei polpastrelli sulla fronte, con i gomiti appoggiati su un piano

4. Fare lo stesso sulle tempie

5. Poi sulle guance

6. Con leggeri massaggi favorire l’assorbimento del prodotto.