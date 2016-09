Chi soffre d’acne vive più a lungo, lo dice uno studio

Una recente ricerca del King’s College ha scoperto il motivo per cui le cellule di chi ha pelle oleosa e che ha sofferto di acne in gioventù, invecchiano più lentamente. Il segreto sta nella lunghezza dei telomeri, una specie di “cappuccio” che chiude l’estremità delle catene di cromosomi, che custodiscono DNA. Descritti come l’involucro di plastica trasparente, simile allo scotch, che avvolge le stringhe delle scarpe per evitare che si sfrangino, con il passar del tempo si accorciano, perché nella divisione naturale delle cellule non si riproducono, ma perdono materiale. Questo fenomeno è alla base dell’invecchiamento delle cellule in generale, più si accorciano i telomeri, da qualcuno definiti la chiave per l’immortalità, più il processo di decadimento è accelerato. Lo studio ha rivelato, che nelle donne che hanno sofferto di acne, la lunghezza dei telomeri è maggiore, risultato? Le cellule vivono più a lungo e invecchiano più lentamente.

La scoperta potrebbe cambiare completamente la percezione della bellezza femminile. Nonostante non bisogna mai abbassare la guardia e continuare a curare e prevenire l’acne con prodotti ad hoc – Refining Moisturizer della linea Ibuki di Shiseido, per esempio, è tra questi, idrata con il plus di ridurre le impurità della pelle, la visibilità dei pori dilatati, i segni di eruzioni cutanee – con un po’ di pazienza chi ha patito da ragazza, godrà di benefici nell’età adulta. A 40 anni avrà una pelle più giovane delle sue coetanee e attirerà più sguardi d’invidia di quanto non abbia mai fatto prima.