Un mondo ecosostenibile e positivo con Yves Rocher

Lasciare un’impronta positiva nel mondo, essere attivi per renderlo migliore… Anche nel nostro piccolo, possiamo dar vita a dei cambiamenti. Ad esempio, io sono sempre molto attenta a utilizzare prodotti che siano più naturali ed eco sostenibili possibile. In questa seconda settimana di trattamenti per il mio viso “Test it love it” by Yves Rocher, mi sono soffermata a riflettere sul modello ecologico utilizzato dal brand.

Sin dal 1959, gli esperti della ricerca della Cosmétique Végétale Yves Rocher condividono le proprie conoscenze per elaborare il vegetale in modo innovativo, ottimizzare l’assimilazione dei principi attivi vegetali da parte della pelle e formulare con rigore e passione trattamenti d’eccezione che conservano l’integrità della pelle, valorizzano la donna e ne svelano la bellezza a qualsiasi età. Le formule utilizzate da Yves Rocher, sono rispettose della pelle e dell’ambiente, senza parabeni e con un controllo a tutto tondo per monitorare e ridurre l’impatto sull’ambiente in tutte le fasi del ciclo di vita e realizzazione dei prodotti, senza mettere a repentaglio la pianta, il suo futuro e l’ambiente.