Test it love it Day 2: lasciare un’impronta positiva nel mondo

Qual è la tua lista di buoni propositi che aiutano nel tuo piccolo a cambiare il mondo? Una domanda apparentemente molto complicata: come si può cambiare il mondo? La sensazione di piccolezza ed impotenza a volte è grande, soprattutto se non sei una giovanissima e ancor di più se sei madre.

La voglia e il dovere di lasciare alle generazioni future un ambiente migliore (o quantomeno uguale, sicuramente non peggiore) di quello in cui abbiamo vissuto noi ci dovrebbe spingere almeno a seguire comportamenti più eco-friendly. Ricordate che prestare attenzione all’ambiente nella vita quotidiana aiuta anche a risparmiare (e poi noi beauty addicted potremo spendere in prodotti beauty!).

Grazie a Test it love it di Yves Rocher ho scoperto che il marchio si schiera anche dalla parte dell’ambiente con il Premio Terre de Femmes che sostiene, da 15 anni in tutto il mondo, donne straordinarie che operano per la tutela dell’ambiente, evidenziando il loro impegno affinché serva da esempio e apra nuove strade.

Con questo progetto, la Fondazione Yves Rocher ha premiato già 350 donne in ben 50 paesi del mondo: i progetti nascono da donne molto diverse, ciascuna motivata dalla propria battaglia personale, e hanno oggetti diversi, sebbene la finalità sia sempre la stessa, la tutela dell’ambiente.

Quest’anno, il Premio Terre de Femmes arriva anche in Italia: il riconoscimento di 10.000€ viene attribuito da una giuria nazionale composta da esperti in tutela ambientale e leadership delle donne e da partner dei media. Il premio del pubblico, con votazione online, premia con 5.000€ i progetti nazionali vincitori. Il Grand Prix International premia il progetto più emblematico tra le prime vincitrici di ogni paese partecipante: la vincitrice del Grand Prix International riceve un ulteriore finanziamento di 10.000 €.

Siete maggiorenni e lavorate quotidianamente in progetti a favore dell’ambiente? Perchè non vi candidate? C’è tempo fino al 30 settembre!

Seguendo l’esempio di queste donne impegnate nella tutela dell’ambiente, vi lascio il mio breve decalogo:

Spegnere gli apparati elettronici quando non si utilizzano (pc, televisioni, console di gioco, ecc…): è la famosa lucina rossa della TV in stand-by… fa risparmiare anche sulla bolletta elettrica, quindi perchè no?

Mandare gli elettrodomestici (lavastoviglie e lavatrice) di notte. Chiarimento da ingegnere: le fasce dell’energia elettrica sono due (la famosa bioraria), diurna e serale. Non esiste una fascia notturna come alcune leggende metropolitane raccontano: l’aspetto rispettoso dell’ambiente deriva dal fatto che di notte la rete elettrica non è sovraccaricata dai carichi industriali!

Usare lampadine a risparmio energetico o a LED: sono più care ma durano tantissimo e risparmiano energia elettrica.

Evitare i prodotti spray che contengono CFC: sono componenti chimici che contribuiscono alla formazione del buco nell’ozono. Poi non lamentiamoci del caldo africano e del cambiamento climatico!

Raccolta differenziata: ormai un dovere per tutti. Anche a rischio di multe salate!

Installare una cassetta di scarico del WC a doppia mandata: importante per tutti ma soprattutto con i bambini, che adorano spingere il pulsante dello sciacquone! Vero?

Usate il digitale: stampate solo se davvero necessario, conservate copie digitali di bollette ed estratti conto. Acquistate libri e magazine in formato digitale. Avete visto come è comoda l’edizione digitale di Glamour?

La vostra shopper: bando alle buste del supermercato! Ci sono shopper carinissime per la spesa, in tela o ripiegabili, anche griffate!

Usate le scale invece dell’ascensore: si risparmia elettricità e… un po’ di esercizio non fa mai male, giusto?

Acquisti alimentari a km zero: non solo un risparmio energetico, ma anche un sostegno alle attività locali e – non da ultimo – un’atteggiamento salutare in quanto saranno prodotti principalmente di stagione e con pochi pesticidi.

Vi ho convinto? Io ci provo! Nel mio piccolo voglio cercare di avere un comportamento cosciente. Senza impazzire e senza diventare una fondamentalista green, però voglio provarci.