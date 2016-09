5 cose da non fare per mantenere tonica la pelle

/





















Collagene ed elastina. Le parole chiave per una pelle compatta, levigata e soprattutto tonica. Presenti in abbondanza alla nascita e poi gradualmente in via di estinzione. Quanto velocemente dipende da noi, dal nostro stile di vita e dalle nostre abitudini. Perché in ambito skin care, ammettiamolo, si tende a parlare più spesso di rughe e segni d’espressione che di tonicità e di linee del volto. D’accordo che le rughe non piacciono a molti, ma quanto ci piace che la forza d gravità tenda a prevalere, portando letteralmente verso il basso il volto? Poco, ammettiamolo. Che fare? Arrendersi? No, meglio combattere per quanto possibile. Mettendo in atto piccole ma continue strategie per preservare il più a lungo possibile la tonicità della pelle, quindi il patrimonio di collagene ed elastina. 5 semplici regole che se fatte rientrare nella routine quotidiana, daranno risultati nel tempo senza nemmeno rendersene conto.

Mangiare troppi zuccheri

Si pensa sempre agli zuccheri in relazione alla linea, alla silhouette. Ma non molti sanno che consumarne in abbondanza può causare un invecchiamento precoce della pelle e una comparsa prematura delle rughe. Perché lo zucchero, una volta ingerito, innesca un processo che viene chiamato glicazione che impatta su collagene ed elastina, con conseguente perdita di elasticità delle fibre che diventano rigide. Da qui rughe e perdita di tono.

Dormire su un fianco

Trascorriamo in media il 60 per cento delle notti dormendo su un fianco e ci muoviamo una trentina di volte. Tutto questo porta allo schiacciamento del volto sul cuscino e queste continue pressioni producono pieghe sul viso che col tempo diventano rughe e perdita di tono ed elasticità. Ricordiamo le rughe naso-labiali e l’effetto “cocker” che producono sul volto?

Prendere troppo sole

Non dovrebbe esserci bisogno di ripeterlo, ma prendere troppo sole e male, ovvero senza adeguata protezione e nelle ore più calde, distrugge praticamente il patrimonio di collagene ed elastina.

Non bere o bere poco

L’acqua è un elemento indispensabile per il buon funzionamento della pelle che, se ben idratata, risulta più compatta e luminosa.

Non proteggersi da smog e inquinamento

La pelle è continuamente esposta alle aggressioni ambientali, smog e inquinamento in primis. Il che è causa di stress ossidativo, ovvero la pelle si disidrata, “soffoca” letteralmente a causa delle particelle inquinanti che vi si depositano (soprattutto se non si procede a una corretta pulizia) e soprattutto è preda di radicali liberi, che a volte la pelle non riesce da sola a smaltire, anche se è provvista di un complesso di sostanze antiossidanti ed enzimi naturali, soprattutto nel suo strato più superficiale, l’epidermide.

Come intervenire? Con un buon prodotto che aiuti la pelle in tutte queste sue funzioni e soprattutto mantenga il più a lunga intatta l’elasticità. Studi, al proposito, sono stati condotti dai laboratori Shiseido, i quali si sono concentrati sugli effetti dell’attrazione gravitazionale e della pressione del tempo, arrivando a scoprire che esistono aree del volto più fragili che ne minano la compattezza. Risultato? Bio-Performance Liftdynamic, un trattamento che rinforza le cellule staminali della pelle per darle il potere di risollevare anche gli strati più profondi. In pratica, agisce sulla riduzione, dovuta all’invecchiamento, del numero e della profondità di particolari strutture che fissano il derma all’ipoderma, definite Fibre di Ancoraggio e la cui efficienza dipende dall’attività dei fibroblasti che le contengono e dalle cellule staminali da cui originano.

La linea è composta da Bio-Performance LiftDynamic Serum, il siero anti-età che ristruttura la pelle dagli strati più profondi, migliorando la densità e l’elasticità oltre a mantenerla idratata per tutto il giorno. Bio-Performance LiftDynamic Cream, la crema anti-età che contrasta anche le rughe meno visibili, il rilassamento e la ruvidità. Infine, Bio-Performance LiftDynamic Eye Treatment è il contorno occhi che favorisce la sintesi di acido ialuronico nell’epidermide minimizzando la visibilità delle rughe del contorno occhi.