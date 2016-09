Hai mai provato ad ‘ascoltare’ la tua pelle? A interpretarne i segnali, constatarne lo stato di salute, capire di cosa può avere bisogno. Spesso, per fretta o poca attenzione, scegliamo creme e trattamenti che ci piacciono, che hanno una consistenza piacevole, che pare che ci facciano bene… Ma sono veramente quelli giusti per la cura della pelle? Impara a decifrare ciò che ti dice la tua pelle con le nostre dritte. E, se non ne hai ancora approfittato, non perderti l’operazione ‘Test it, love it’ di Yves Rocher (fino al 4 ottobre 2016, www.yves-rocher.it): nei punti vendita vengono effettuati test mirati e gratuiti per la tua pelle, con consigli personalizzati e sconti speciali!

Ecco i 10 segnali da monitorare per capire la propria pelle:

Se è opaca e spenta. Probabilmente dovete curare meglio l’alimentazione: fate il pieno di vitamine e antiossidanti – contenuti nei frutti rossi, ad esempio – per renderla più compatta e luminosa.

Se si lucida nella zona T. Avete la pelle mista/grassa. L’ideale per voi sono creme non troppo ricche, preferibilmente in gel, da applicare in combo con sieri anti-imperfezioni.

Se si arrossa facilmente. La vostra pelle è molto sensibile. Puntate su trattamenti delicati – attenzione a scrub ed esfolianti – e abbondate di acque termali in spray per lenirla.

Se ci sono piccole macchie. Forse avete esagerato con il sole o siete in balia di qualche squilibrio ormonale. Sì a peeling leggeri per rinnovare la cute e a un Spf totale anche in città.

Se si irrita spesso. La vostra pelle è intollerante. Per voi sono d’obbligo i trattamenti anallergici, senza profumo e nichel free.

Se è sempre secca. Prediligete creme ricche e nutrienti e prendete l’abitudine di darle un surplus di idratazione la sera applicando un olio viso.

Se ‘beve’ i prodotti. Avete la pelle un po’ disidratata. Oggi vi sono ottimi cosmetici composti da acqua per riequilibrarne l’idratazione.

Se presenta pori dilatati evidenti. Dovete migliorare la routine di pulizia: tassativi detergente e tonico per richiudere i pori.

Se ‘tira’. La pelle che ‘tira’ è generalmente secca e facilmente irritabile. Fate di frequente maschere idratanti e nutrienti, da tenere in posa anche per tutta la notte.

Se ‘casca’ verso il basso. Qui entrano in gioco i cosmetici con complessi liftanti e acido ialuronico. Applicateli massaggiando dal basso verso l’alto per un effetto ‘push up’.