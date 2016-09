come eliminare le macchie solari

Le vacanze sono un ricordo lontano ma vi state ritrovando a fare i conti con i danni che il sole ha lasciato sulla vostra pelle? Allora non siete state diligenti e costanti con la protezione solare. E’ arrivato il momento di rimediare!

Perchè compaiono le macchie cutanee? L’eccessiva esposizione al sole, ma anche i cambiamenti ormonali, le infiammazioni cutanee e l’invecchiamento facilitano la comparsa delle macchie pigmentarie, di norma localizzate in specifiche zone cutanee.

Come combatterle? Esistono rimedi naturali e non. Le discromie cutanee possono essere corrette con l’utilizzo quotidiano di trattamenti specifici in grado di ridurre le iperpigmentazioni.

Ho una macchia solare in corrispondenza del labbro superiore che in estate diventa più visibile. E’ stata per tanto tempo motivo di disagio, l’effetto “donna baffuta” vi assicuro che era inevitabile. Col tempo ho trovato i prodotti giusti per renderla molto meno visibile.

Tra i miei must-have il Sérum Éclat anti-taches Vinoperfect di Caudalie, un concentrato di Viniferina stabilizzata e brevettata, super potente rivelatore di luminosità e correttore delle macchie. Completo il trattamento, prima del make up, con il Fluide teintè Peau Parfaite FPS20 della stessa linea che corregge e nasconde le macchie e uniforma l’incarnato.

Quando le macchie sono meno scure, per donare più luminosità al viso, utilizzo il siero schiarente illuminante Verbaluce de L’Erbolario che picchietto prima direttamente sulle macchie brune e poi stendo uniformemente sul resto del viso. Adoro la sua profumazione.

Per le macchie brune più resistenti, invece, utilizzo per circa 2 mesi la crema Clairial di SVR che riduce dimensione e colore delle macchie già dopo circa un mese di applicazione costante mattina e sera.

La lotta alle macchie solari non è facile ma con costanza e pazienza, vinciamo noi!

L’arma segreta? Non dimenticare mai la protezione solare! Anche in inverno…