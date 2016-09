Viso luminoso: non c’è niente di magico, è tutto vero

Giorni sì o giorni no? Non ci interessa dare la colpa agli ormoni, all’umore, agli impegni o allo stress, abbiamo trovato un prodotto nato dall’osservazione delle esigenze di noi donne e di tutto l’universo che ci rappresenta e che regala il beneficio di sentirsi dire sempre “ma che bel viso riposato hai oggi, che cos’hai fatto?”.

Ecco l’identikit del prodotto ideale:

TIME: decido io come e quanto usarne!

Il tempo è ormai più prezioso del denaro… sono spesi bene i soldi se in 10 minuti mi trasformo! Il 70% delle amiche racconta che non ha più di 10 minuti per la sua beauty routine in questa vita tutta in equilibrio. Solo ogni tanto, magari nel weekend, ha anche un po’ di tempo da dedicare a sé. E allora, se arriva in profumeria una maschera che ha due usi (10 minuti o una notte intera) ci sembra talmente simile a noi da non poterla lasciare sullo scaffale.

Portami ALTROVE: Mi divido tra corpo e mente.

Yoga, meditazione e respirazione ci hanno insegnato ad assorbire tutto il benessere per la nostra mente e per il nostro corpo nel minor tempo possibile . La texture, il profumo a base di oli essenziali e una buona musica in sottofondo rendono ancora più piacevole quello che il prodotto ideale può fare per noi. Mi sdraio, chiudo gli occhi e mi rilasso, il resto lo farà la nuova maschera Clarins, Masque Multi Régénerant.

AIUTAMI A RICORDARTI… cattura la mia attenzione!

Sì, scatoletta mia, fatti notare perché il rischio di essere dimenticata è grande: sei diventata un po’ come le scarpe nel mio armadio, non esisti solo tu! Se tra i mille barattoli del mio bagno, caro prodotto, non ti trovo, forse non ti userò mai.

Il packaging vuole la sua parte, il colore ci regala energia e allegria ma soprattutto si fa notare: malva, quasi pervinca. Non vederlo sarebbe come mentire… proprio come potrebbe mentire chi non ci dirà “che bella pelle hai oggi”.

VEGAN? Io scelgo NATURALE con NATURALEZZA

Siamo sempre più attente ai principi attivi delle creme, alla loro componente naturale perché ormai si sa bene che le piante sono ricche di ingredienti adatti a noi; questa voglia di natura è la stessa che influenza la nostra routine beauty. Siamo sempre più vicine a noi stesse e se un prodotto ci aiuta a tirar fuori la nostra bellezza con naturalezza lo scegliamo sempre e comunque.

Clarins è da sempre, tra i brand di skin care, uno dei più attenti alla donna, in ogni momento della vita. Tutti i suoi prodotti raccontano da soli una mission: ascoltare le donne, osservare i loro comportamenti e creare per loro trattamenti in grado di rispondere a ogni esigenza per rendere loro la vita più bella.

Da questo obiettivo è nata anche la ricerca che ha condotto alla formulazione della nuova Masque Multi-Régénérant, la prima maschera anti-età rilassante che leviga le rughe da stress, rassoda e ravviva lo splendore della pelle, per un viso visibilmente ringiovanito, levigato e radioso, in soli 10 minuti. Proprio come dopo un week-end di riposo!

Clarins ha infatti condotto uno studio approfondito su 32 donne, da 35 a 51 anni, per valutare l’impatto sul viso di stress, fatica e contrazioni accumulati in una settimana, partendo dal presupposto che la pelle riflette lo stato d’animo: contrarietà, nervosismi e tensioni, legati a ritmi di vita intensi, lasciano il segno, rughe da stress soprattutto sulla fronte, la zona occhi e la parte bassa del viso. La Ricerca Clarins ha inoltre studiato le conseguenze delle ripetute contrazioni facciali a livello cellulare: per parlare ed esprimere sentimenti, attiviamo non meno di 30 muscoli oltre 10 mila volte al giorno, mettendo la pelle a dura prova. Ogni volta che vengono sollecitati, il fibroblasto, cellula chiave della giovinezza della pelle, subisce ripetute contrazioni: si stira e deforma, provocando un cambiamento della sua attività.

Da questi studi nasce la nuova maschera, che racchiude nel cuore della formula palmitoyl glycine – lipoamminoacido ottenuto dall’unione di un amminoacido, glicina e un acido grasso – che compensa i danni degli stiramenti dei fibroblasti causati dai ripetuti movimenti di contrazione muscolare. In aggiunta, il complesso rassodante messo a punto per i trattamenti della linea Multi-Régénérante associa estratti di banana verde bio e timo limone in grado di rinforzare il legame tra fibre di collagene e cellule, contrastare la perdita di compattezza cutanea, proteggere l’elasticità della pelle. Le rughe sono, così, ulteriormente attenuate. L’estratto di seme di acerola favorisce l’ossigenazione delle cellule, ravvivando lo splendore del colorito e l’acido ialuronico, ad alto e basso peso molecolare, permette di preservare l’idratazione ottimale della pelle. Il tutto concentrato in una texture color malva che avvolge la pelle con una meravigliosa sensazione di freschezza e un aroma rilassante, che si percepiscono nell’immediato e per tutto il tempo di posa.