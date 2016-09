“Test It Love It” day 1: testiamo nuovi prodotti

Settembre aria di novità: succede anche a voi, vero? Sembra che il nuovo anno non cominci a Gennaio, ma a Settembre: retaggio scolastico dei nuovi inizi, di quando compravamo libri, zaini e diari… ma non solo.

Anche in campo beauty, dopo gli eccessi dell’estate (sole, cibo, gelati, bibite, notti tirate fino a tardi), è ora di rimettersi a regime e prendersi cura della nostra pelle.

A settembre abbiamo sempre voglia di ricominciare routine skincare e – perchè no – di provare qualcosa di nuovo.

Come si provano i nuovi prodotti? Per quanto riguarda la skincare a mio avviso i cosiddetti campioncini sono inutili…pochissimo prodotto e poi il dubbio amletico “Da quanto tempo giace nei cassetti della profumeria?” Più di una volta un prodotto testato dal campioncino e che mi era sembrato buono si è poi rivelato pessimo nell’uso in full size. E viceversa.

Per provare nuovi prodotti l’idea lanciata da Yves Rocher mi sembra davvero ottima: dal 14 Settembre al 4 Ottobre 2016, c’è “Test it love it”: tre settimane dedicate ai trattamenti viso grazie a testing mirati e sconti speciali.

Yves Rocher offre linee specifiche per ogni età e ogni tipologia di pelle. Io ho scelto di provare la “linea Sérum Végétal Rughe&Compattezza” che ha come principio attivo anti-rughe il potente estratto di Erba Cristallina al quale è stata associata la Gomma d’Acacia, che riattiva la produzione di collagene e di acido ialuronico, responsabili della struttura cutanea e della compattezza della pelle.

In particolare per i prodotti anti-age è fondamentale poter testare adeguatamente il prodotto: l’aumento di compattezza e la diminuzione di rughe e linee di espressione non si riesce certamente a percepire in 2/3 giorni di durata di un campioncino!

Grazie a “Test it love it” potrete provare la vostra linea: basta recarsi in uno store o sul sito di Yves Rocher!

Vi aspetto la prossima settimana, parleremo di un argomento moooolto interessante!