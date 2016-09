È sempre il momento giusto per provare qualcosa di nuovo, specialmente quando si parla del nostro viso.

Siamo sempre alla ricerca della crema o della maschera giusta da utilizzare, e molto spesso, purtroppo, cadiamo in errore acquistando un prodotto non adatto al nostro tipo di pelle.

Il viso è la parte più importante del nostro corpo, si vede subito se non è ben idratato o poco curato, ecco perché bisogna sempre far attenzione alla scelta del prodotto da utilizzare.

Ma non preoccupatevi, Yves Rocher ci viene in soccorso. Come? Con l’operazione “Test it, Love it“.

Delle giornate dedicate al trattamento del viso, in cui è possibile provare i loro nuovi prodotti, e ricevere dei consigli personalizzati.

Io, in queste settimane, sto testano i miei, e voi?

Non potete farvi scappare l’occasione di ricevere un trattamento fatto su misura per voi!