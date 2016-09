Proviamo qualcosa di nuovo con Yves Rocher

Amo provare, sperimentare, creare cose nuove.

Cimentarsi in un attività, rischiare tutto… è questo che ci da il brivido giusto e lascia dentro di noi una sensazione di pienezza, di felicità. Sono sempre affascinata da ciò che non conosco, magari, poi, scopro che è qualcosa che non apprezzo particolarmente, cado e mi rialzo, ma posso sempre essere fiera ed orgogliosa di averci provato! In amore, nel lavoro, in amicizia, nelle mie passioni, ci metto sempre tutta me stessa, ogni giorno, osando, rischiando, provando.

Anche nella mia beauty routine, amo sperimentare cose nuove!

Non resisto alla tentazione di provare nuovi prodotti, dai profumi alle creme, dal make up ai trattamenti. La scorsa settimana, ho iniziato a provare proprio una novità firmata Yves Rocher che, grazie alle giornate dedicate ai trattamenti del viso, ho potuto provare in prima persona.

Test it, love it! Questa è l’iniziativa che Yves Rocher lancia per invitare a provare qualcosa di nuovo per la propria skincare e, non ho potuto fare altro che cimentarmi subito in questo test!

In questa prima settimana con i prodotti della linea Sensitive Vegetal, nata per le pelli sensibili, è andata molto bene. Questa linea contiene l’estratto di foglia di Sigesbeckia orientalis è un concentrato di attivi 100% naturali e 100% vegetali. Si tratta di un attivo lenitivo naturalmente assimilabile dalla pelle. Le foglie della Sigesbeckia Orientalis vengono raccolte in Madagascar. Rispettando il Protocollo delle Piante Yves Rocher, gli esemplari vengono raccolti seguendo una particolare procedura e una specifica essiccazione in modo da ottenere un estratto vegetale efficace in grado di essere metabolizzato e potenzialmente assimilato più facilmente dalla pelle. Sono soddisfatta di come la mia pelle appaia meno stressata. Si nota sin da subito che i prodotti di questa linea non sono per nulla aggressivi, ma super efficaci. La mia skin care routine Yves Rocher suddivisa in tre fasi chiave, Detergere / Tonificare / Trattare, si è dimostrata subito perfetta per il mio viso. Gli struccanti agiscono rapidamente, senza bisogno di sfregare, lasciando la mia pelle chiara e non arrossata come capita con certi prodotti. Il trattamento idratante per pelli sensibili idrata e protegge la mia pelle, infatti al tatto appare subito più liscia, dall’aspetto nutrito e sano.

Sono davvero felice di aver provato qualcosa di nuovo insieme a Yves Rocher!

E voi? Cosa vorreste provare di nuovo?