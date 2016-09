Le esigenze delle donne che si truccano

/ -













Succede a tutte. Alla mattina ci trucchiamo, abbiamo il viso fresco, luminoso e perfettamente intatto. Al pomeriggio un ritocco al volo e a fine giornata il nostro aspetto ha letteralmente cambiato faccia. Abbiamo l’aria stanca, lo sguardo spento e magari anche la pelle lucida. Nulla da fare, anche tutti i retouch del mondo non bastano per cambiare la fine predestinata del nostro make-up.

Tra i beauty drama che dobbiamo affrontare durante la giornata?

1 – La pelle che diventa oleosa e i pori che si dilatano.

2 – Il colorito spento a causa della perdita di idratazione.

3 – Il correttore che migra nelle rughe e nelle linee d’espressione mettendole in risalto.

4 – il trucco che sbava.

5 – il fondotinta che svanisce.

6 – il codice a barre sulle labbra che rovina il rossetto.

Linda Cantello, International Make-Up Artist per Giorgio Armani, dopo anni di lavoro nei backstage delle sfilate dove ha costantemente osservato la resa del trucco sui visi spesso stanchi e stressati delle modelle, si è resa conto di tutti questi problemi e ha messo a punto con l’expertise dei laboratori Giorgio Armani Beauty una soluzione ideale per tutte le donne.

Nasce così la linea di skincare ARMANI PRIMA, come un gesto che precede quello di truccarsi e che garantisce il glow e l’idratazione della pelle per tutto il giorno. Lo skincare per le donne che si truccano e che non hanno più bisogno di ritocchi.

Sei prodotti, Glow-on Moisturizing Balm, Day Long Skin Perfector/Zone difficili, Eye & Lip Contour Perfector, Smart moisture serum, Nourishing Glow Enhancer oil-in-gel, Make-up Fix, che contengono una speciale combinazione di principi attivi che mantiene il tasso di idratazione della pelle, regola la produzione di sebo e rinforza la barriera cutanea in modo che il viso mantenga il glow del make-up appena applicato, con risultati visibili per tutto il giorno.

«Oggi viviamo in un mondo frenetico, le donne si aspettano risultati immediati. Ecco quello che abbiamo creato con ARMANI PRIMA: il primo skincare concepito per chi adopera il make-up», spiega Linda Cantello.

Eccome come applicare i prodotti con il consiglio dell’esperta:

Viso: applicare il Glow-on Moisturizing Balm su tutto il viso, massaggiando con movimenti circolari.

Stendere Day Long Skin Perfector/Zone difficili su fronte, naso, mento, palpebre e sopra il labbro superiore, applicando il prodotto dal centro verso l’esterno. Questo perfezionatore può essere utilizzato anche sopra il make-up, per un ritocco matt e contemporaneamente per un’intensa idratazione.

Labbra e occhiaie: stendere Eye & Lip Contour Perfector nella zona inferiore del contorno occhi e direttamente su e intorno alle labbra. Può essere applicato anche sopra il make-up.