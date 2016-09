Occhiaie e borse: come portarle con stile

/ -













































































































A cominciare da Anna Magnani, la grande attrice italiana che delle rughe e soprattutto dello sguardo contornato da profonde occhiaie scure e borse evidenti fece la propria caratteristica e strumento per interpretare ruoli ad alto impatto emotivo. Ora, senza alcuna presunzione, possiamo cercare di “imitarla” e tenerci eventuali borse e occhiaie, con buona pace di tutti e dello specchio innanzitutto. Lo hanno capito in particolare due attrici italiane e tra le più brave: Carolina Crescentini e Valentina Lodovini, fresche di red carpet al Festival di Venezia. Delle borse della Crescentini si è detto ormai tutto e poco o nulla resta da aggiungere, di quelle della Lodovini quasi tutto, se non fosse che le sue occhiaie stanno diventando davvero la sua cifra di stile, tanto che al suddetto Festival pare averle messe addirittura in evidenza o comunque nulla ha fatto per nasconderle. Perché poi è vero, l’occhiaia scura fa tanto melò, dona quell’allure vissuta e sofferente, arma di seduzione infallibile che solo alcune dive del cinema muto come Teda Bara, Sarah Bernhardt o le nostre Eleonora Duse e Francesca Bertini sapevano davvero utilizzare.

Dunque il concetto è: se non puoi eliminarle, fattele amiche! Ti svegli con l’occhio gonfio o con un cerchio scuro a contorno? Nessuna paura, capita anche a Victoria Beckham, a Olivia Palermo, a Poppy Delevingne e a Sarah Jessica Parker (credeteci e verificate nella gallery dove ci siamo divertiti a scovarne alcune…). Il che, però, non esime dall’utilizzare un buon prodotto, magari ogni giorno se la tendenza è cronica, per tenere a bada il problema. Perché borse e occhiaie prima ancora che essere considerati dei difetti, sono delle alterazioni del microcircolo e della capacità di smaltire i liquidi da parte del corpo.

Qual è infatti la differenza? Le cosiddette borse non sono altro che un accumulo di liquidi che provoca il caratteristico gonfiore e sono dovute in primo luogo a ritenzione idrica causata da sbalzi climatici, attività ormonale, alimentazione ricca di sale, dormire supini o dormire poco. Anche allergie e dermatiti spesso provocano gonfiore accompagnato da rossore e prurito senza dimenticare il fattore ereditario, predispone a questo inestetismo. Uno sguardo triste e appesantito è invece il risultato delle antiestetiche occhiaie: spesso accentuate dallo stress e dalla fatica, che appaiono nell’angolo interno dell’occhio per poi estendersi a tutto il contorno. La causa è da ricercare nelle alterazioni del microcircolo cutaneo: il sangue non circola più correttamente nei vasi sanguigni e conferisce alla pelle la caratteristica tonalità tendente al blu.

Stabilito dunque che spesso la causa è dovuta a cattivo riposo e alimentazione ricca di sodio, rimediate bevendo e dormendo almeno le classiche otto ore e soprattutto applicate creme contorno occhi a base di estratti dalle proprietà drenanti, come Defence Eye Gel Anti-Borse e Defence Eye Anti-Occhiaie Trattamento Correttore, entrambi della linea Defence Eye di Bionike.